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Саундбар JBL Cinema SB170 черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар JBL Cinema SB170 черный

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Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 2
Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 3
Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 4
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Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 6
Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 7
Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 8
Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 9
Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 10
Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 11
Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 12
Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 13
Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 1
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 2
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 3
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 4
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 5
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 6
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 7
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 8
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 9
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 10
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 11
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 12
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 13
  • Саундбар JBL Cinema SB170 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
20 080 руб.  27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586298
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х30х30
Вес, кг.
4.7

Описание товара Саундбар JBL Cinema SB170 черный

Саундбар JBL Cinema SB170 Black — система 2.1. со встроенным Dolby Digital и беспроводным сабвуфером. Суммарная мощность составляет 220 Вт. Отдельностоящий сабвуфер представлен в корпусе из пластика и МДФ — размеры составляют 200х280х320 мм. Для сопряжения со сторонними устройствами-источниками звука используется беспроводная технология Bluetooth. Наличие интерфейса HDMI позволяет подключиться к ТВ или ПК и обеспечить передачу аудиосигнала высокого качества. Саундбар можно повесить на стену.

Отзывы о товаре Саундбар JBL Cinema SB170 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар JBL Cinema SB170 Black — система 2.1. со встроенным Dolby Digital и беспроводным сабвуфером. Суммарная мощность составляет 220 Вт. Отдельностоящий сабвуфер представлен в корпусе из пластика и МДФ — размеры составляют 200х280х320 мм. Для сопряжения со сторонними устройствами-источниками звука используется беспроводная технология Bluetooth. Наличие интерфейса HDMI позволяет подключиться к ТВ или ПК и обеспечить передачу аудиосигнала высокого качества. Саундбар можно повесить на стену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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