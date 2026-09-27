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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7075X купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7075X

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Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 1
Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 2
Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 3
Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 4
Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 5
Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 6
Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 7
Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 8
Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 9
Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 1
  • Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 2
  • Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 3
  • Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 4
  • Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 5
  • Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 6
  • Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 7
  • Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 8
  • Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 9
  • Блендер Braun Multiquick 7 MQ7075X (8021098774644) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586205
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
40х29х18
Вес, кг.
2.4

Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7075X

Утомились от постоянной необходимости каждый раз выполнят одни и те же действия, нарезая, измельчая, смешивая ингредиенты вручнуюx Тогда прямо сейчас на сайте купите погружной блендер Braun MQ 7075 X. С его помощью продукты можно обрабатывать как в открытой посуде, так и в чаше «кухонный комбайн» емкостью 1, 5 л. Верхняя крышка измельчетеля имеет разъем, через который можно добавлять новые порции продуктов, не выключая прибор. Шкалы на стенках помогут точно определить пропорции, а не «на глазок». Для этой же цели удобно использовать отдельный мерный стакан.

Отзывы о товаре Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7075X




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Описание
Утомились от постоянной необходимости каждый раз выполнят одни и те же действия, нарезая, измельчая, смешивая ингредиенты вручнуюx Тогда прямо сейчас на сайте купите погружной блендер Braun MQ 7075 X. С его помощью продукты можно обрабатывать как в открытой посуде, так и в чаше «кухонный комбайн» емкостью 1, 5 л. Верхняя крышка измельчетеля имеет разъем, через который можно добавлять новые порции продуктов, не выключая прибор. Шкалы на стенках помогут точно определить пропорции, а не «на глазок». Для этой же цели удобно использовать отдельный мерный стакан.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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