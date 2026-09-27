Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585186
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Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Сопротивление
24?
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
250
Описание товара Наушники Fiio FH3
Наушники Fiio — это надежный выбор для ценителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные наушники замечательно справляются с задачей передачи чистого и насыщенного звука, несмотря на отсутствие активной системы шумоподавления.
Длина кабеля составляет 1,2 метра, что обеспечивает свободу действий и простоту использования в повседневных ситуациях. Кабель отсоединяемый, что облегчает хранение и замену в случае необходимости. Проводное подключение через стандартный разъём jack 3.5 mm делает наушники совместимыми с широким спектром устройств, будь то смартфоны, планшеты или плееры.
Элегантный черный цвет подчеркивает стиль и универсальность, подходя как для деловой обстановки, так и для повседневных прогулок. С сопротивлением в 24? они способны обеспечить высокую детализацию аудио, позволяя вам насладиться каждым звуковым нюансом.
Наушники Fiio — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и функциональность в каждом элементе.
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Сопротивление
24?
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Fiio — это надежный выбор для ценителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные наушники замечательно справляются с задачей передачи чистого и насыщенного звука, несмотря на отсутствие активной системы шумоподавления.
Длина кабеля составляет 1,2 метра, что обеспечивает свободу действий и простоту использования в повседневных ситуациях. Кабель отсоединяемый, что облегчает хранение и замену в случае необходимости. Проводное подключение через стандартный разъём jack 3.5 mm делает наушники совместимыми с широким спектром устройств, будь то смартфоны, планшеты или плееры.
Элегантный черный цвет подчеркивает стиль и универсальность, подходя как для деловой обстановки, так и для повседневных прогулок. С сопротивлением в 24? они способны обеспечить высокую детализацию аудио, позволяя вам насладиться каждым звуковым нюансом.
Наушники Fiio — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и функциональность в каждом элементе.
Наушники Fiio FH3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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