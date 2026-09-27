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Наушники Fiio FH3 купить с доставкой в Москве
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Наушники Fiio FH3

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Fiio FH3 - фото 1
  • Наушники Fiio FH3 - фото 2
  • Наушники Fiio FH3 - фото 3
  • Наушники Fiio FH3 - фото 4
  • Наушники Fiio FH3 - фото 5
  • Наушники Fiio FH3 - фото 6
  • Наушники Fiio FH3 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585186
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Характеристики

Бренд
Fiio
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Сопротивление
24?
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
250

Описание товара Наушники Fiio FH3

Наушники Fiio — это надежный выбор для ценителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные наушники замечательно справляются с задачей передачи чистого и насыщенного звука, несмотря на отсутствие активной системы шумоподавления. Длина кабеля составляет 1,2 метра, что обеспечивает свободу действий и простоту использования в повседневных ситуациях. Кабель отсоединяемый, что облегчает хранение и замену в случае необходимости. Проводное подключение через стандартный разъём jack 3.5 mm делает наушники совместимыми с широким спектром устройств, будь то смартфоны, планшеты или плееры. Элегантный черный цвет подчеркивает стиль и универсальность, подходя как для деловой обстановки, так и для повседневных прогулок. С сопротивлением в 24? они способны обеспечить высокую детализацию аудио, позволяя вам насладиться каждым звуковым нюансом. Наушники Fiio — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и функциональность в каждом элементе.

Отзывы о товаре Наушники Fiio FH3




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Характеристики
Бренд
Fiio
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Сопротивление
24?
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Fiio — это надежный выбор для ценителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные наушники замечательно справляются с задачей передачи чистого и насыщенного звука, несмотря на отсутствие активной системы шумоподавления. Длина кабеля составляет 1,2 метра, что обеспечивает свободу действий и простоту использования в повседневных ситуациях. Кабель отсоединяемый, что облегчает хранение и замену в случае необходимости. Проводное подключение через стандартный разъём jack 3.5 mm делает наушники совместимыми с широким спектром устройств, будь то смартфоны, планшеты или плееры. Элегантный черный цвет подчеркивает стиль и универсальность, подходя как для деловой обстановки, так и для повседневных прогулок. С сопротивлением в 24? они способны обеспечить высокую детализацию аудио, позволяя вам насладиться каждым звуковым нюансом. Наушники Fiio — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и функциональность в каждом элементе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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