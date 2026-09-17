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Наушники Audio-Technica ATH-M40X купить с доставкой в Москве
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Наушники Audio-Technica ATH-M40X

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Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 1
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Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 5
Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 6
Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 7
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Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 9
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Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 12
Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 13
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Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 18
Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 1
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 2
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 3
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  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 7
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 8
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 9
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 10
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 11
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 12
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 13
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 14
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 15
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 16
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 17
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 18
  • Наушники Audio-Technica ATH-M40X - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 37296
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Характеристики

Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Комплектация
гарнитура, документация, переходник jack 3.5 mm - jack 6.3 mm, чехол
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
30х26х11
Вес, кг.
1.02

Описание товара Наушники Audio-Technica ATH-M40X

мониторные наушники, импеданс 35 Ом, чувствительность 96 дБ/мВт, диаметр мембраны 40 мм, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 3 м, вес 240 г



Теги товара: Без микрофона

Отзывы о товаре Наушники Audio-Technica ATH-M40X




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Характеристики
Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Комплектация
гарнитура, документация, переходник jack 3.5 mm - jack 6.3 mm, чехол
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Описание
мониторные наушники, импеданс 35 Ом, чувствительность 96 дБ/мВт, диаметр мембраны 40 мм, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 3 м, вес 240 г


Теги товара: Без микрофона
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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