Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS
Корпус встраиваемой микроволновой печи MAUNFELD JBMO.20.5ERWAS изготовлен в винтажном дизайне. Его лицевая панель создана из эмалированной стали. Покрытие 20-литровой камеры выполнено из нержавеющей стали, поэтому оно не боится нагрева и даже продолжительной готовки. Учитывая, что прибор способен не только разогревать еду, но и запекать/варить ее, это очень актуально. Для этого он имеет 800-ватнный кварцевый гриль. Внутри камеры работает галогенное освещение. Дверца встраиваемой микроволновой печи MAUNFELD JBMO.20.5ERWAS открывается за счет ручки налево. Управлять работой прибора удобно за счет 30-минутного таймера и поворотного переключателя.
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