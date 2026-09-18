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Микроволновая печь Korting KMO 720 X купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Korting KMO 720 X

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Микроволновая печь Korting KMO 720 X
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197136
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х39х35
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь Korting KMO 720 X

Управление в микроволновой печи очень простое и понятное даже ребенку, для быстрого разогрева пищи вы можете использовать кнопочное управление, для настройки мощности или автопрограмм уже поворотный регулятор. Многоступенчатое приготовление позволяет установить несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности.

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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Управление в микроволновой печи очень простое и понятное даже ребенку, для быстрого разогрева пищи вы можете использовать кнопочное управление, для настройки мощности или автопрограмм уже поворотный регулятор. Многоступенчатое приготовление позволяет установить несколько режимов, которые будут задействованы в заданной последовательности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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