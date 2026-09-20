Микроволновая печь Samsung MG30T5018AK/BW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499393
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1500 Вт
Габариты
357 х 255 х 357 мм
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
58х47х37
Вес, кг.
17.5
Описание товара Микроволновая печь Samsung MG30T5018AK/BW
свободностоящее исполнение, микроволны и гриль, объем 30 л, выходная мощность микроволн 900 Вт, управление сенсорное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет черный
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
30
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1500 Вт
Габариты
357 х 255 х 357 мм
Страна производитель
Малайзия
свободностоящее исполнение, микроволны и гриль, объем 30 л, выходная мощность микроволн 900 Вт, управление сенсорное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Теги товара: 900 Вт, черные, для офиса, черные Samsung
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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