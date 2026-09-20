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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW

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Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 1
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 2
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 3
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 4
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 5
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 6
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 7
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 8
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 9
Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 1
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 2
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 3
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 4
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 5
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 6
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 7
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 8
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 9
  • Микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584519
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
20

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW

Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.1PGW способна мгновенно подготовить необходимые продукты к кулинарному процессу, ведь она располагает режимом размораживания. Для выбора необходимых параметров достаточно воспользоваться понятной панелью управления, состоящей из механических переключателей. MAUNFELD MBMO.20.1PGW может «похвастаться» и наличием таймера, рассчитанного на 35 минут. Таким образом, функционирование домашней помощницы завершится в автоматическом режиме, как только истечет обозначенный вами временной отрезок. Представленное нержавеющей сталью внутреннее покрытие устойчиво переносит регулярное воздействие агрессивных моющих средств. Чтобы быстро и удобно открыть дверцу микроволновой печи, достаточно воспользоваться специальной кнопкой в основании.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGW




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD MBMO.20.1PGW способна мгновенно подготовить необходимые продукты к кулинарному процессу, ведь она располагает режимом размораживания. Для выбора необходимых параметров достаточно воспользоваться понятной панелью управления, состоящей из механических переключателей. MAUNFELD MBMO.20.1PGW может «похвастаться» и наличием таймера, рассчитанного на 35 минут. Таким образом, функционирование домашней помощницы завершится в автоматическом режиме, как только истечет обозначенный вами временной отрезок. Представленное нержавеющей сталью внутреннее покрытие устойчиво переносит регулярное воздействие агрессивных моющих средств. Чтобы быстро и удобно открыть дверцу микроволновой печи, достаточно воспользоваться специальной кнопкой в основании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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