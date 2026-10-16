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Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.453-BG бежевая купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.453-BG бежевая

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Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 1
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 2
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 3
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 4
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 5
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 6
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 7
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 8
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 9
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 10
Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 1
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 2
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 3
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 4
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 5
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 6
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 7
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 8
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 9
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 10
  • Индукционная варочная поверхность Maunfeld EVI.453-BG бежевый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 900 руб. 
Начислим 399 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 583758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.453-BG бежевая
24 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
65х55х15
Вес, кг.
8.8

Описание товара Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.453-BG бежевая

Индукционная варочная поверхность MAUNFELD EVI.453-BG представлена в элегантном бежевом цвете. Стеклокерамическая панель легко очищается от сложных загрязнений, сохраняя исходную привлекательность. Плита с независимым типом установки оснащена четырьмя конфорками индукционного типа. Оборудование MAUNFELD EVI.453-BG обладает девятью ступенями мощности, функцией распознавания посуды и яркой индикацией, показывающей остаточное тепло после использования конфорки. Допускается использование посуды с минимальным диаметром дна 11 см. Вы легко разберетесь в сенсорном управлении, настроите таймер или блокировку поверхности для защиты от детей. Плита весит 6.7 кг и обладает размерами 45x51x.4. см.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.453-BG бежевая




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Описание
Индукционная варочная поверхность MAUNFELD EVI.453-BG представлена в элегантном бежевом цвете. Стеклокерамическая панель легко очищается от сложных загрязнений, сохраняя исходную привлекательность. Плита с независимым типом установки оснащена четырьмя конфорками индукционного типа. Оборудование MAUNFELD EVI.453-BG обладает девятью ступенями мощности, функцией распознавания посуды и яркой индикацией, показывающей остаточное тепло после использования конфорки. Допускается использование посуды с минимальным диаметром дна 11 см. Вы легко разберетесь в сенсорном управлении, настроите таймер или блокировку поверхности для защиты от детей. Плита весит 6.7 кг и обладает размерами 45x51x.4. см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Индукционная варочная панель Maunfeld EVI.453-BG бежевая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 24900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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