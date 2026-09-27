Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW
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Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7350
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610799
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7350
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х58х9
Вес, кг.
11.7
Описание товара Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW
Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, изменяемая зона нагрева, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 56 см.
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Бренд
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7350
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x52 см
Страна производитель
Китай
Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, изменяемая зона нагрева, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 56 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые
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