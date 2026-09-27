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Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW

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Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 1
Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 2
Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 3
Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 4
Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 5
Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7350
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 1
  • Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 2
  • Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 3
  • Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 4
  • Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 5
  • Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610799
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7350
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х58х9
Вес, кг.
11.7

Описание товара Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW

Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, изменяемая зона нагрева, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 56 см.



Теги товара: сенсорные, белые

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Electrolux EIV63440BW




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
7350
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 4, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, изменяемая зона нагрева, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 56 см.


Теги товара: сенсорные, белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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