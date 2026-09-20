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Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC купить с доставкой в Москве
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Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC

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Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 1
Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 2
Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 3
Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 4
Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 5
Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 6
Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 7
Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 8
Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 9
Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
  • Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 1
  • Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 2
  • Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 3
  • Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 4
  • Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 5
  • Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 6
  • Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 7
  • Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 8
  • Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 9
  • Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582908
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х6
Вес, г.
570

Описание товара Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC

Многофункциональная, надежная и стильная машинка Polaris PHC 3015RC позволит Вам всегда выглядеть ухоженно и аккуратно. Используя это устройство, Вы сможете с комфортом осуществлять контроль над волосяным покровом на голове, лице и на других участках тела. Устройство работает от аккумуляторной батареи типа Ni-Mh на протяжении 45 минут. Подзарядка занимает около 8 часов. Набор удобно хранить и заряжать на специальной подставке. В комплекте триммера — 10 насадок (триммер узкий 30 мм для бороды, триммер широкий 38 мм для стрижки волос, триммер 5 мм для фигурных и детальных стрижек, триммер для удаления волос в носу и ушах, мини – бритва, телескопическая насадка 3-7 мм и 4 гребня для широкого триммера).

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Polaris PHC3015RC




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональная, надежная и стильная машинка Polaris PHC 3015RC позволит Вам всегда выглядеть ухоженно и аккуратно. Используя это устройство, Вы сможете с комфортом осуществлять контроль над волосяным покровом на голове, лице и на других участках тела. Устройство работает от аккумуляторной батареи типа Ni-Mh на протяжении 45 минут. Подзарядка занимает около 8 часов. Набор удобно хранить и заряжать на специальной подставке. В комплекте триммера — 10 насадок (триммер узкий 30 мм для бороды, триммер широкий 38 мм для стрижки волос, триммер 5 мм для фигурных и детальных стрижек, триммер для удаления волос в носу и ушах, мини – бритва, телескопическая насадка 3-7 мм и 4 гребня для широкого триммера).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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