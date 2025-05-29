Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
машинка для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194405
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Характеристики
Бренд
Тип товара
машинка для стрижки волос
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
да
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
1
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, насадка-гребень, сетевой адаптер, щетка для чистки, документация
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
с помощью регулятора
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
поворотом регулятора
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х7
Вес, г.
400
Описание товара Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000
Машинка для стрижки волос. 13 установок длины. Сетевой шнур длиной 1,8 м. Эргономичная ручка.
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Бренд
Тип товара
машинка для стрижки волос
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
да
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
1
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, насадка-гребень, сетевой адаптер, щетка для чистки, документация
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
нет
Развернуть
Настройка длины стрижки
с помощью регулятора
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
поворотом регулятора
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Машинка для стрижки волос. 13 установок длины. Сетевой шнур длиной 1,8 м. Эргономичная ручка.
Смотрите также: Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Достоинства:
Комментарий:
хорошая машинка, стрижёт на отлично
Достоинства:
Комментарий:
супер.эргономичная,точно стрижет,без пропусков.у меня есть с чем сравнить,я очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Стрежни вроде не плохо. На насадках длинные концы( расческа), не много не удобно.
Достоинства:
Комментарий:
В описании продавца написано, что изготовлено в Нидерландах, а в паспорте написано, что в Индонезии, мелочь, но не приятно.
Достоинства:
Комментарий:
вроде все работает ,но пока не стриглесь
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохая машинка. Работает в том числе и будучи на зарядке. Не хватает чехла отдельного, поэтому чисто для "домашнего" использования пойдёт. На мой взгляд зубцы редкие и большие, после панасоника это непривычно, и вызвало попадание цепочки между зубов. Но машинка сама отключилась, все ок.
Достоинства:
Комментарий:
машинка понравилась. Хорошо стрижёт.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену примерно такой же модели это же фирмы. Заряд держит хорошо, бреет нормально, но вот есть мелкая вибрация - чуть "сушит" руку. На старой такого не было.
Достоинства:
Комментарий:
брал на замену Dukatti это явно лучше
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная машинка! За эту стоимость вообще просто супер! Отлично держит заряд.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Насадки не очень удобно применять - а так скрежет хорошо - заряд держит (пока новая ?)
Достоинства:
Комментарий:
отличная машинка! удобная, стрижёт отлично. Работает от аккумулятора и от шнура.
Достоинства:
Комментарий:
Клаасная машинка, сам себя постриг, теперь хожу в кепке
Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips HC3505/15 Series 3000
Достоинства:
Комментарий:
хорошая машинка, стрижёт на отлично
Достоинства:
Комментарий:
супер.эргономичная,точно стрижет,без пропусков.у меня есть с чем сравнить,я очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Стрежни вроде не плохо. На насадках длинные концы( расческа), не много не удобно.
Достоинства:
Комментарий:
В описании продавца написано, что изготовлено в Нидерландах, а в паспорте написано, что в Индонезии, мелочь, но не приятно.
Достоинства:
Комментарий:
вроде все работает ,но пока не стриглесь
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохая машинка. Работает в том числе и будучи на зарядке. Не хватает чехла отдельного, поэтому чисто для "домашнего" использования пойдёт. На мой взгляд зубцы редкие и большие, после панасоника это непривычно, и вызвало попадание цепочки между зубов. Но машинка сама отключилась, все ок.
Достоинства:
Комментарий:
машинка понравилась. Хорошо стрижёт.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену примерно такой же модели это же фирмы. Заряд держит хорошо, бреет нормально, но вот есть мелкая вибрация - чуть "сушит" руку. На старой такого не было.
Достоинства:
Комментарий:
брал на замену Dukatti это явно лучше
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная машинка! За эту стоимость вообще просто супер! Отлично держит заряд.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Насадки не очень удобно применять - а так скрежет хорошо - заряд держит (пока новая ?)
Достоинства:
Комментарий:
отличная машинка! удобная, стрижёт отлично. Работает от аккумулятора и от шнура.
Достоинства:
Комментарий:
Клаасная машинка, сам себя постриг, теперь хожу в кепке