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Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 315277
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Описание товара Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000
Машинка для стрижки Philips HC3510/15 пригодится каждому мужчине, который уделяет своей прическе, а также состоянию бороды и усов, определенное количество времени ежедневно. Модель имеет классическую черную расцветку корпуса, которая придется по вкусу любому представителю сильной половины человечества. Устройство оборудовано роторным мотором. Пользователю доступно 13 установок длины, 12 из которых регулируются в диапазоне от 1 до 23 мм с шагом 2 мм при помощи насадок. Если вы не будете использовать насадки, вы получите стрижку с длиной волоса 0.5 мм. Машинка для стрижки Philips HC3510/15 оборудована самозатачивающимися ножами с шириной 41 мм, выполненными из нержавеющей стали. Для работы прибора его необходимо подключить к электросети при помощи адаптера питания, присутствующего в комплекте поставки. Длина сетевого шнура устройства равняется 1.8 м, поэтому в процессе стрижки ничто не будет сковывать ваши движения. Для легкой очистки от волос головка имеет съемную конструкцию. Лезвия не требуют смазки.
Машинка для стрижки Philips HC3510/15 пригодится каждому мужчине, который уделяет своей прическе, а также состоянию бороды и усов, определенное количество времени ежедневно. Модель имеет классическую черную расцветку корпуса, которая придется по вкусу любому представителю сильной половины человечества. Устройство оборудовано роторным мотором. Пользователю доступно 13 установок длины, 12 из которых регулируются в диапазоне от 1 до 23 мм с шагом 2 мм при помощи насадок. Если вы не будете использовать насадки, вы получите стрижку с длиной волоса 0.5 мм. Машинка для стрижки Philips HC3510/15 оборудована самозатачивающимися ножами с шириной 41 мм, выполненными из нержавеющей стали. Для работы прибора его необходимо подключить к электросети при помощи адаптера питания, присутствующего в комплекте поставки. Длина сетевого шнура устройства равняется 1.8 м, поэтому в процессе стрижки ничто не будет сковывать ваши движения. Для легкой очистки от волос головка имеет съемную конструкцию. Лезвия не требуют смазки.
Комментарий:
Хорошая машинка, стрижёт плавно, прекрасно. Нам понравилось всё.
Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000
Достоинства:
Комментарий:
машинка супер, немножко-немножко громковато, но ничего страшного .
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Комментарий:
Все целое, работает отлично
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Комментарий:
стригет нормально,пользуюсь уже полгода
Достоинства:
Комментарий:
машинка хорошая рекомендую, от старой машины этой же фирмы нож, насадка и блок питания подходят. Старая машинка отработала более 6 лет посмотрим сколько отработает данная модель.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар советую всем
Достоинства:
Комментарий:
Удобно держать, хорошая градация длины волос, острые лезвия.
Достоинства:
Комментарий:
Беру вторую. Первая отработала много лет и замолчала.
Достоинства:
Комментарий:
Машинка понравилась. Хорошо стрижет. Спасибо продавцу! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качество понравилось. Очень быстрая доставка. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Машинка классная. Филипок стрижет отлично
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Комментарий:
стрижет нормально. а что ещё надо. канеш качество по сравнению двенадцатилетним ыилипсом,который приказал долго жить , не сравнится но всё же норм.
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Комментарий:
Беру уже 3ю машинку за 18 лет своей жизни, могу сказать,что Филипс в этом плане супер триммеры! Просто не убиваемые
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Комментарий:
Работает. Ещё не использовал. На вид и по материалу все хорошо
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Комментарий:
Пока всё хорошо. Надеюсь Филипс не подведёт. Предыдущий Филипс отработал, даже трудно вспомнить сколько.
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Комментарий:
Классная машинка,уже испробовали.Пришла быстро,упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо стрижет,почти под ноль
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Комментарий:
Острый нож, машинку приятно и удобно держать в руке
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая машинка, стрижёт великолепно, под ноль кожу не дерёт, провод длинный. И что ещё важно очень хороший хват, прекрасно лежит в руке.
Достоинства:
Комментарий:
Не стрижка, а удовольствие! Ребёнка 3 года постриг без проблем, хотя более дорогим филипсом этого сделать не мог, загибает тонкий волос и стрижка получалась клочками
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Комментарий:
С виду всё нормально. Работает исправно. На сколько её хватит- время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
С первого взгляда товар отличный.Как поведет себя при стрижки,пока не пробывал
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкая, хорошо стрижет, нет сильной вибрирует, даже лучше, что от сети, аккумулятор менять не надо
Достоинства:
Комментарий:
Машинка классная, мощная, отлично стрижёт)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая машинка, стрижёт плавно, прекрасно. Нам понравилось всё.