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Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 купить с доставкой в Москве
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Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000

20 Отзывы
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Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 1
Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 2
Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 3
Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 4
Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 5
Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 6
Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 7
Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
  • Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 1
  • Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 2
  • Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 3
  • Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 4
  • Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 5
  • Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 6
  • Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 7
  • Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
3 140 руб.  3 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691668
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
75 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
2
Комплектация
машинка, смазочное масло, расческа, щеточка, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Индонезия
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
500

Описание товара Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000

Машинка для стрижки Phillips HC3530/15 выполнена в черном цвете с серебристыми элементами корпуса. Устройство подойдет для стрижки головы, бороды и усов. Для каждой операции есть специальные насадки в комплекте. Нужная длина стрижки устанавливается с помощью регулятора на корпусе. Ножи из нержавеющей стали самозатачивающиеся, что делает использование машинки более экономичным, чем устройств без такой опции.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000

Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
Под ноль стрижет отлично. Но насадки........ Жена отказалась стричь. Придется искать другие насадки.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первую. по разным причинам. всегда огонь, а не машинка. были разные. не то. Филипс есть Филипс.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь машинками этой фирмы! Не подводят! Работают и работают! Хорошая и нужная вещ,советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Виктория З.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка отличная, регулярно пользуемся, стрижет хорошо, чистить легко.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Мне подошла, старая такая же уже лет 5 стригу мужа-переломался провод, решили обновить
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
хобаров. М

Достоинства:


Комментарий:
машинка отличная, комплектация соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка есть возможность регулировки высоты срезаемого волоса без замены насадок - это круто Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобная функциональная вещь, аккуратно запакована , можно дарить
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не на аккумуляторе, на шнуре. Сам невнимательно прочитал характеристики
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
николай г.

Достоинства:


Комментарий:
Филипс 3000-й серии пользуюсь более 10 лет. Работает безотказно. Пересохли и сломались провод питания и расческа, очевидно от времени. Купил новую, надеюсь на тот же результат. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пользовался данной машинкой. Товар в использовании был два раза. Круто стрижет
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка. Брал для бритья щетины. До этого была Philips. Прослужила где то 8 лет.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Первая моя машинка, сравнить не с чем, нареканий по работе нет.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Наталия А.

Достоинства:


Комментарий:
Доверяю этому бренду, надежный. Надеюсь и в этот раз не подведет. Спасибо всем.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка. Лёгкая, мощная но только под стрижку без насадок так как насадки очень много волос оставляют но это нормально
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Стрижёт хорошо, но громко шумит. Изгиб насадки собирает все волосы и очень быстро забивается.В комплекте 2 насадки для волос и бороды,нет расчески, нет ножниц.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Стрижет машинка хорошо,но есть один минус -оставляет проборы от насадки(на прошлой машинке GAMMA такого не было).
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка! Работает только от сети. Качество сборки хорошее! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2023
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовались, но ранее была машинка этой же марки, отработала 11 лет.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2023
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая машинка. Очень легкая, рука не устает держать. Муж доволен



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
75 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
2
Комплектация
машинка, смазочное масло, расческа, щеточка, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Развернуть
Страна производства
Индонезия
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Phillips HC3530/15 выполнена в черном цвете с серебристыми элементами корпуса. Устройство подойдет для стрижки головы, бороды и усов. Для каждой операции есть специальные насадки в комплекте. Нужная длина стрижки устанавливается с помощью регулятора на корпусе. Ножи из нержавеющей стали самозатачивающиеся, что делает использование машинки более экономичным, чем устройств без такой опции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
Под ноль стрижет отлично. Но насадки........ Жена отказалась стричь. Придется искать другие насадки.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первую. по разным причинам. всегда огонь, а не машинка. были разные. не то. Филипс есть Филипс.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь машинками этой фирмы! Не подводят! Работают и работают! Хорошая и нужная вещ,советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Виктория З.

Достоинства:


Комментарий:
Машинка отличная, регулярно пользуемся, стрижет хорошо, чистить легко.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Мне подошла, старая такая же уже лет 5 стригу мужа-переломался провод, решили обновить
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
хобаров. М

Достоинства:


Комментарий:
машинка отличная, комплектация соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка есть возможность регулировки высоты срезаемого волоса без замены насадок - это круто Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобная функциональная вещь, аккуратно запакована , можно дарить
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не на аккумуляторе, на шнуре. Сам невнимательно прочитал характеристики
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
николай г.

Достоинства:


Комментарий:
Филипс 3000-й серии пользуюсь более 10 лет. Работает безотказно. Пересохли и сломались провод питания и расческа, очевидно от времени. Купил новую, надеюсь на тот же результат. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пользовался данной машинкой. Товар в использовании был два раза. Круто стрижет
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка. Брал для бритья щетины. До этого была Philips. Прослужила где то 8 лет.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Первая моя машинка, сравнить не с чем, нареканий по работе нет.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Наталия А.

Достоинства:


Комментарий:
Доверяю этому бренду, надежный. Надеюсь и в этот раз не подведет. Спасибо всем.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка. Лёгкая, мощная но только под стрижку без насадок так как насадки очень много волос оставляют но это нормально
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Стрижёт хорошо, но громко шумит. Изгиб насадки собирает все волосы и очень быстро забивается.В комплекте 2 насадки для волос и бороды,нет расчески, нет ножниц.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Стрижет машинка хорошо,но есть один минус -оставляет проборы от насадки(на прошлой машинке GAMMA такого не было).
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка! Работает только от сети. Качество сборки хорошее! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2023
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовались, но ранее была машинка этой же марки, отработала 11 лет.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2023
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая машинка. Очень легкая, рука не устает держать. Муж доволен


Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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