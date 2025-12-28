Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%3 140 руб. 3 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
75 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
2
Комплектация
машинка, смазочное масло, расческа, щеточка, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Индонезия
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
500
Описание товара Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000
Машинка для стрижки Phillips HC3530/15 выполнена в черном цвете с серебристыми элементами корпуса. Устройство подойдет для стрижки головы, бороды и усов. Для каждой операции есть специальные насадки в комплекте. Нужная длина стрижки устанавливается с помощью регулятора на корпусе. Ножи из нержавеющей стали самозатачивающиеся, что делает использование машинки более экономичным, чем устройств без такой опции.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
75 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
2
Комплектация
машинка, смазочное масло, расческа, щеточка, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Развернуть
Страна производства
Индонезия
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Машинка для стрижки Phillips HC3530/15 выполнена в черном цвете с серебристыми элементами корпуса. Устройство подойдет для стрижки головы, бороды и усов. Для каждой операции есть специальные насадки в комплекте. Нужная длина стрижки устанавливается с помощью регулятора на корпусе. Ножи из нержавеющей стали самозатачивающиеся, что делает использование машинки более экономичным, чем устройств без такой опции.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Достоинства:
Комментарий:
Под ноль стрижет отлично. Но насадки........ Жена отказалась стричь. Придется искать другие насадки.
Достоинства:
Комментарий:
беру не первую. по разным причинам. всегда огонь, а не машинка. были разные. не то. Филипс есть Филипс.
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь машинками этой фирмы! Не подводят! Работают и работают! Хорошая и нужная вещ,советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Машинка отличная, регулярно пользуемся, стрижет хорошо, чистить легко.
Достоинства:
Комментарий:
Мне подошла, старая такая же уже лет 5 стригу мужа-переломался провод, решили обновить
Достоинства:
Комментарий:
машинка отличная, комплектация соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка есть возможность регулировки высоты срезаемого волоса без замены насадок - это круто Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Удобная функциональная вещь, аккуратно запакована , можно дарить
Достоинства:
Комментарий:
Не на аккумуляторе, на шнуре. Сам невнимательно прочитал характеристики
Достоинства:
Комментарий:
Филипс 3000-й серии пользуюсь более 10 лет. Работает безотказно. Пересохли и сломались провод питания и расческа, очевидно от времени. Купил новую, надеюсь на тот же результат. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пользовался данной машинкой. Товар в использовании был два раза. Круто стрижет
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка. Брал для бритья щетины. До этого была Philips. Прослужила где то 8 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Первая моя машинка, сравнить не с чем, нареканий по работе нет.
Достоинства:
Комментарий:
Доверяю этому бренду, надежный. Надеюсь и в этот раз не подведет. Спасибо всем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка. Лёгкая, мощная но только под стрижку без насадок так как насадки очень много волос оставляют но это нормально
Достоинства:
Комментарий:
Стрижёт хорошо, но громко шумит. Изгиб насадки собирает все волосы и очень быстро забивается.В комплекте 2 насадки для волос и бороды,нет расчески, нет ножниц.
Достоинства:
Комментарий:
Стрижет машинка хорошо,но есть один минус -оставляет проборы от насадки(на прошлой машинке GAMMA такого не было).
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка! Работает только от сети. Качество сборки хорошее! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовались, но ранее была машинка этой же марки, отработала 11 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая машинка. Очень легкая, рука не устает держать. Муж доволен
Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips HC3530/15 Series 3000
Достоинства:
Комментарий:
Под ноль стрижет отлично. Но насадки........ Жена отказалась стричь. Придется искать другие насадки.
Достоинства:
Комментарий:
беру не первую. по разным причинам. всегда огонь, а не машинка. были разные. не то. Филипс есть Филипс.
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь машинками этой фирмы! Не подводят! Работают и работают! Хорошая и нужная вещ,советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Машинка отличная, регулярно пользуемся, стрижет хорошо, чистить легко.
Достоинства:
Комментарий:
Мне подошла, старая такая же уже лет 5 стригу мужа-переломался провод, решили обновить
Достоинства:
Комментарий:
машинка отличная, комплектация соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка есть возможность регулировки высоты срезаемого волоса без замены насадок - это круто Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Удобная функциональная вещь, аккуратно запакована , можно дарить
Достоинства:
Комментарий:
Не на аккумуляторе, на шнуре. Сам невнимательно прочитал характеристики
Достоинства:
Комментарий:
Филипс 3000-й серии пользуюсь более 10 лет. Работает безотказно. Пересохли и сломались провод питания и расческа, очевидно от времени. Купил новую, надеюсь на тот же результат. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пользовался данной машинкой. Товар в использовании был два раза. Круто стрижет
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка. Брал для бритья щетины. До этого была Philips. Прослужила где то 8 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Первая моя машинка, сравнить не с чем, нареканий по работе нет.
Достоинства:
Комментарий:
Доверяю этому бренду, надежный. Надеюсь и в этот раз не подведет. Спасибо всем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка. Лёгкая, мощная но только под стрижку без насадок так как насадки очень много волос оставляют но это нормально
Достоинства:
Комментарий:
Стрижёт хорошо, но громко шумит. Изгиб насадки собирает все волосы и очень быстро забивается.В комплекте 2 насадки для волос и бороды,нет расчески, нет ножниц.
Достоинства:
Комментарий:
Стрижет машинка хорошо,но есть один минус -оставляет проборы от насадки(на прошлой машинке GAMMA такого не было).
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка! Работает только от сети. Качество сборки хорошее! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовались, но ранее была машинка этой же марки, отработала 11 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая машинка. Очень легкая, рука не устает держать. Муж доволен