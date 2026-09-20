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Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 купить с доставкой в Москве
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Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820

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Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 1
Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 2
Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 3
Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 4
Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 5
Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 6
Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммеры
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 1
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 2
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 3
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 4
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 5
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 6
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515787
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
734

Описание товара Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820

Профессиональный инструмент, идеальный для выполнения точных работ и завершающих штрихов. Обладает низким уровнем шума и создаёт минимальные вибрации. Благодаря эргономичному корпусу и малому весу использование машинки становится ещё более приятным. Плотно прилегающие ножи из нержавеющей стали позволяют срезать волосы на 40% ближе к коже (по сравнению с обычными моделями инструментов). Дополнительную чистоту работы обеспечивает отсутствие проводов. Автономная работа до 60 минут без подзарядки даёт простор для воплощения самых смелых парикмахерских идей.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Panasonic ER-GP21-K820




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммеры
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный инструмент, идеальный для выполнения точных работ и завершающих штрихов. Обладает низким уровнем шума и создаёт минимальные вибрации. Благодаря эргономичному корпусу и малому весу использование машинки становится ещё более приятным. Плотно прилегающие ножи из нержавеющей стали позволяют срезать волосы на 40% ближе к коже (по сравнению с обычными моделями инструментов). Дополнительную чистоту работы обеспечивает отсутствие проводов. Автономная работа до 60 минут без подзарядки даёт простор для воплощения самых смелых парикмахерских идей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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