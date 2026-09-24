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Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 купить с доставкой в Москве
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Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000

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Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 1
Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 2
Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 3
Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 4
Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 5
Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 6
Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 7
Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 8
Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
  • Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 1
  • Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 2
  • Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 3
  • Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 4
  • Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 5
  • Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 6
  • Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 7
  • Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 8
  • Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692799
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
45 мин
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
2
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, зарядное устройство, щеточка для чистки
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х7
Вес, г.
400

Описание товара Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000

С машинкой для стрижки волос Philips HC3525/15 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips HC3525/15 Series 3000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Машинка для стрижки
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
есть
Время автономной работы
45 мин
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
2
Количество элементов питания
1
Комплектация
машинка для стрижки, зарядное устройство, щеточка для чистки
Максимальная длина стрижки
23
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Развернуть
Насадка для филировки
да
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Описание
С машинкой для стрижки волос Philips HC3525/15 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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