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Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80-S520 купить с доставкой в Москве
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Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80-S520

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Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80-S520 - фото 1
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80-S520 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80-S520 - фото 1
  • Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80-S520 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203446
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
780

Описание товара Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80-S520

Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80 представляет собой универсальный прибор, с которым вы с одинаковым успехом можете стричь волосы, а также придавать форму растительности на лице, подравнивать усы или бороду, используя машинку как триммер. Из 40 установок длины вы можете выбрать оптимальную для себя. При этом максимальная длина стрижки составит 20 мм, минимальная – 0.5 мм. Нержавеющая сталь стала материалом изготовления лезвий, так что их острота и точность среза даже жестких и толстых волос вам гарантированы. Лезвия скользят плавно, точно повторяя контуры головы или вашего лица. Panasonic ER-GB80 допускает возможность влажной очистки, то есть промывания под водой. Питание прибора может происходить как от сети, так и от собственной АКБ в течение 50 минут, чтобы ничто не сковывало ваших движений в процессе стрижки.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80-S520




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80 представляет собой универсальный прибор, с которым вы с одинаковым успехом можете стричь волосы, а также придавать форму растительности на лице, подравнивать усы или бороду, используя машинку как триммер. Из 40 установок длины вы можете выбрать оптимальную для себя. При этом максимальная длина стрижки составит 20 мм, минимальная – 0.5 мм. Нержавеющая сталь стала материалом изготовления лезвий, так что их острота и точность среза даже жестких и толстых волос вам гарантированы. Лезвия скользят плавно, точно повторяя контуры головы или вашего лица. Panasonic ER-GB80 допускает возможность влажной очистки, то есть промывания под водой. Питание прибора может происходить как от сети, так и от собственной АКБ в течение 50 минут, чтобы ничто не сковывало ваших движений в процессе стрижки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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