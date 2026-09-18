Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80-S520
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Характеристики
Описание товара Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80-S520
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB80 представляет собой универсальный прибор, с которым вы с одинаковым успехом можете стричь волосы, а также придавать форму растительности на лице, подравнивать усы или бороду, используя машинку как триммер. Из 40 установок длины вы можете выбрать оптимальную для себя. При этом максимальная длина стрижки составит 20 мм, минимальная – 0.5 мм. Нержавеющая сталь стала материалом изготовления лезвий, так что их острота и точность среза даже жестких и толстых волос вам гарантированы. Лезвия скользят плавно, точно повторяя контуры головы или вашего лица. Panasonic ER-GB80 допускает возможность влажной очистки, то есть промывания под водой. Питание прибора может происходить как от сети, так и от собственной АКБ в течение 50 минут, чтобы ничто не сковывало ваших движений в процессе стрижки.
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