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Триммер Panasonic ER217S520 купить с доставкой в Москве
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Триммер Panasonic ER217S520

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Триммер Panasonic ER217S520
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203453
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Время автономной работы
50
Комплектация
Масло, Расческа, Щетка для чистки, Футляр
Максимальная длина стрижки
20
Минимальная длина стрижки
0,5
Питание
сеть/аккумулятор
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
820

Описание товара Триммер Panasonic ER217S520

Если вы подыскиваете триммер, предлагаем обратить внимание на триммер для бороды и усов Panasonic ER217. Производимый под известным брендом, триммер Panasonic ER217 сочетает в себе функциональность, простоту использования, надежность, удобство и практичность. Мощный двигатель, выполняющий 5800 оборотов в минуту, обеспечивает достойную скорость стрижки (28000 волос в секунду). В наборе одна насадка для стрижки, но этого достаточно, потому что длина стрижки регулируется удобным переключателем с выбором из 14 уровней. Кроме того, в комплект входит насадка для филировки – удобный способ проработать детали. Компактные размеры, эргономичная ручка, возможность влажной стрижки и тихая работа дополняют ряд достоинств, которыми наделена модель Panasonic ER217.

Отзывы о товаре Триммер Panasonic ER217S520




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Триммеры для стрижки волос
Время автономной работы
50
Комплектация
Масло, Расческа, Щетка для чистки, Футляр
Максимальная длина стрижки
20
Минимальная длина стрижки
0,5
Питание
сеть/аккумулятор
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Ni-MH
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы подыскиваете триммер, предлагаем обратить внимание на триммер для бороды и усов Panasonic ER217. Производимый под известным брендом, триммер Panasonic ER217 сочетает в себе функциональность, простоту использования, надежность, удобство и практичность. Мощный двигатель, выполняющий 5800 оборотов в минуту, обеспечивает достойную скорость стрижки (28000 волос в секунду). В наборе одна насадка для стрижки, но этого достаточно, потому что длина стрижки регулируется удобным переключателем с выбором из 14 уровней. Кроме того, в комплект входит насадка для филировки – удобный способ проработать детали. Компактные размеры, эргономичная ручка, возможность влажной стрижки и тихая работа дополняют ряд достоинств, которыми наделена модель Panasonic ER217.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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