Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451
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Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
В наличии
Код товара: 691667
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
2 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
34 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
3
Комплектация
машинка, смазочное масло, расческа, щеточка, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
10
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
Страна производства
Япония
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х7
Вес, г.
600
Описание товара Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451
Триммер PANASONIC ER-GB37-K451 в черном корпусе подходит для стрижки бороды и усов. Устройство также используется для удаления волос с тела. Максимальное время автономной работы триммера PANASONIC ER-GB37-K451 составляет 34 мин.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
34 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
3
Комплектация
машинка, смазочное масло, расческа, щеточка, документация, упаковка
Максимальная длина стрижки
10
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
смена насадок, регулировка
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Страна производства
Япония
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Триммер PANASONIC ER-GB37-K451 в черном корпусе подходит для стрижки бороды и усов. Устройство также используется для удаления волос с тела. Максимальное время автономной работы триммера PANASONIC ER-GB37-K451 составляет 34 мин.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Машинка для стрижки Panasonic ER-GB37-K451 - стоимость товара 2490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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