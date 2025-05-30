Машинка для стрижки Philips QC5115/15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 40483
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Влажная очистка
нет
Время автономной работы
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
1
Комплектация
документация, сетевой адаптер, щетка
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
с помощью регулятора
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х7
Вес, г.
400
Описание товара Машинка для стрижки Philips QC5115/15
машинка универсальная, питание от сети, ширина ножа 41 мм, самозатачивающиеся лезвия
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Влажная очистка
нет
Время автономной работы
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
1
Комплектация
документация, сетевой адаптер, щетка
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
с помощью регулятора
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Страна производства
Китай
Развернуть
Стрижка бороды
нет
Страна производитель
Китай
машинка универсальная, питание от сети, ширина ножа 41 мм, самозатачивающиеся лезвия
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Достоинства:
Комментарий:
машинка лёгкая, удобная, в работе ещё не пробовали, а так супер
Достоинства:
Комментарий:
взял на замену старой, у нее обломилось крепление ножей. Мощности хватает если неспеша стричь, а так моторчик слабоват.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машинка для стрижки Philips QC5115/15
Достоинства:
Комментарий:
машинка лёгкая, удобная, в работе ещё не пробовали, а так супер
Достоинства:
Комментарий:
взял на замену старой, у нее обломилось крепление ножей. Мощности хватает если неспеша стричь, а так моторчик слабоват.