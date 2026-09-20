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Портативная акустика Edifier MP230 Black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Edifier MP230 Black

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Портативная акустика Edifier MP230 Black - фото 1
Портативная акустика Edifier MP230 Black - фото 2
Портативная акустика Edifier MP230 Black - фото 3
Портативная акустика Edifier MP230 Black - фото 4
Портативная акустика Edifier MP230 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Edifier MP230 Black - фото 1
  • Портативная акустика Edifier MP230 Black - фото 2
  • Портативная акустика Edifier MP230 Black - фото 3
  • Портативная акустика Edifier MP230 Black - фото 4
  • Портативная акустика Edifier MP230 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582192
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый
Особенности
Деревянный корпус, два полнодиапазонных 48 мм динамика с пассивными излучателями, усилитель класса D
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
164x84.3x108.8мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х5
Вес, кг.
1.12

Описание товара Портативная акустика Edifier MP230 Black

Портативная акустическая система Edifier — это стильное и мощное устройство для ценителей качественного звука. Благодаря компактной конструкции и весу всего 0,85 кг, эта колонка легко переносится и идеально подходит для использования как дома, так и на улице. С поддержкой Bluetooth v5.0, колонка обеспечивает стабильное подключение к вашим устройствам, позволяя воспроизводить музыку без проводов. Емкость аккумулятора 2500 мА·ч обеспечивает длительное время работы, чтобы вы могли наслаждаться любимыми треками без частой подзарядки. Корпус выполнен из MDF, что придаёт устройству как прочность, так и стильный внешний вид. Бежевый цвет корпуса легко вписывается в любой интерьер, добавляя к нему нотку элегантности. Акустическая система формата 2.0 выдает мощность в 20 Вт, а встроенный сабвуфер мощностью 10 Вт обеспечивает глубокие и насыщенные басы. Обладая отношением сигнал/шум в 80 дБ, устройство гарантирует чистое и качественное звучание. Эта колонка оснащена одним динамиком и одной полосой AC, предлагая простое и эффективное решение для воспроизведения музыки. Отсутствие дисплея делает управление ещё более интуитивно понятным и простым. Бренд Edifier славится своим высоким качеством и надежностью, и эта модель не является исключением.

Отзывы о товаре Портативная акустика Edifier MP230 Black




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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый
Особенности
Деревянный корпус, два полнодиапазонных 48 мм динамика с пассивными излучателями, усилитель класса D
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
MDF
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2500
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
164x84.3x108.8мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая система Edifier — это стильное и мощное устройство для ценителей качественного звука. Благодаря компактной конструкции и весу всего 0,85 кг, эта колонка легко переносится и идеально подходит для использования как дома, так и на улице. С поддержкой Bluetooth v5.0, колонка обеспечивает стабильное подключение к вашим устройствам, позволяя воспроизводить музыку без проводов. Емкость аккумулятора 2500 мА·ч обеспечивает длительное время работы, чтобы вы могли наслаждаться любимыми треками без частой подзарядки. Корпус выполнен из MDF, что придаёт устройству как прочность, так и стильный внешний вид. Бежевый цвет корпуса легко вписывается в любой интерьер, добавляя к нему нотку элегантности. Акустическая система формата 2.0 выдает мощность в 20 Вт, а встроенный сабвуфер мощностью 10 Вт обеспечивает глубокие и насыщенные басы. Обладая отношением сигнал/шум в 80 дБ, устройство гарантирует чистое и качественное звучание. Эта колонка оснащена одним динамиком и одной полосой AC, предлагая простое и эффективное решение для воспроизведения музыки. Отсутствие дисплея делает управление ещё более интуитивно понятным и простым. Бренд Edifier славится своим высоким качеством и надежностью, и эта модель не является исключением.
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