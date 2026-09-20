Портативная акустика Edifier MP230 Black
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Edifier MP230 Black
Портативная акустическая система Edifier — это стильное и мощное устройство для ценителей качественного звука. Благодаря компактной конструкции и весу всего 0,85 кг, эта колонка легко переносится и идеально подходит для использования как дома, так и на улице. С поддержкой Bluetooth v5.0, колонка обеспечивает стабильное подключение к вашим устройствам, позволяя воспроизводить музыку без проводов. Емкость аккумулятора 2500 мА·ч обеспечивает длительное время работы, чтобы вы могли наслаждаться любимыми треками без частой подзарядки. Корпус выполнен из MDF, что придаёт устройству как прочность, так и стильный внешний вид. Бежевый цвет корпуса легко вписывается в любой интерьер, добавляя к нему нотку элегантности. Акустическая система формата 2.0 выдает мощность в 20 Вт, а встроенный сабвуфер мощностью 10 Вт обеспечивает глубокие и насыщенные басы. Обладая отношением сигнал/шум в 80 дБ, устройство гарантирует чистое и качественное звучание. Эта колонка оснащена одним динамиком и одной полосой AC, предлагая простое и эффективное решение для воспроизведения музыки. Отсутствие дисплея делает управление ещё более интуитивно понятным и простым. Бренд Edifier славится своим высоким качеством и надежностью, и эта модель не является исключением.
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