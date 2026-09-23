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Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм купить с доставкой в Москве
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Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм

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Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм - фото 1
Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Порожки
  • Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм - фото 1
  • Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 581975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм
140 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Alice
Тип товара
Порожки
Дополнительно
1 шт.
Особенности
74х3х7.8 мм
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
5

Описание товара Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм

Аксессуары для гитар Alice представляют собой идеальное сочетание качества и функциональности, подходящее как для начинающих музыкантов, так и для опытных гитаристов. Изготовленные под брендом Alice, эти аксессуары отличаются надежностью и долговечностью, что подтверждается множеством положительных отзывов от пользователей по всему миру. Ассортимент включает в себя различные виды медиаторов, каподастров, струн, тюнеров и других необходимых принадлежностей для игры на гитаре. Каждый аксессуар разработан с учетом современных стандартов и обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Alice - это выбор тех, кто ценит высокое качество и доступные цены.



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Отзывы о товаре Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Alice
Тип товара
Порожки
Дополнительно
1 шт.
Особенности
74х3х7.8 мм
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для гитар Alice представляют собой идеальное сочетание качества и функциональности, подходящее как для начинающих музыкантов, так и для опытных гитаристов. Изготовленные под брендом Alice, эти аксессуары отличаются надежностью и долговечностью, что подтверждается множеством положительных отзывов от пользователей по всему миру. Ассортимент включает в себя различные виды медиаторов, каподастров, струн, тюнеров и других необходимых принадлежностей для игры на гитаре. Каждый аксессуар разработан с учетом современных стандартов и обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Alice - это выбор тех, кто ценит высокое качество и доступные цены.


Смотрите также: Аксессуары для гитар
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм – стоимость товара 140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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