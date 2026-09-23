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Ремень гитарный ROCKET LS-006-BK для акустических и электрогитар чёрный купить с доставкой в Москве
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Ремень гитарный ROCKET LS-006-BK для акустических и электрогитар чёрный

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Ремень гитарный ROCKET LS-006-BK для акустических и электрогитар чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ремень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ремень гитарный ROCKET LS-006-BK для акустических и электрогитар чёрный
220 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ROCKET
Тип товара
ремень
Дополнительно
материал - полиэстер
Особенности
тип держателя - пуговица
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Ремень гитарный ROCKET LS-006-BK для акустических и электрогитар чёрный

Ремень для акустических и электро гитар, цвет - чёрный, материал - полиэстер.



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Отзывы о товаре Ремень гитарный ROCKET LS-006-BK для акустических и электрогитар чёрный




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Характеристики
Бренд
ROCKET
Тип товара
ремень
Дополнительно
материал - полиэстер
Особенности
тип держателя - пуговица
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Ремень для акустических и электро гитар, цвет - чёрный, материал - полиэстер.


Смотрите также: Аксессуары для гитар
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень гитарный ROCKET LS-006-BK для акустических и электрогитар чёрный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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