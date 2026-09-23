Каподастр DEKKO FC-72 BL гитарный универсальный синий
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Характеристики
Тип товара
Каподастры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 501061
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
260 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Каподастры
Дополнительно
пружинное поджатие
Особенности
прорезиненная поверхность
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
100
Описание товара Каподастр DEKKO FC-72 BL гитарный универсальный синий
Подходит для 6-ти и 12-струнной акустической гитары, для классической и электрогитары, а также для банджо или мандолины. Очень легко крепится на гриф даже одной рукой. Пружинное поджатие. Прорезиненная поверхность. Надежное крепление. Высокое качество сборки. Материал: металл.
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Бренд
Тип товара
Каподастры
Дополнительно
пружинное поджатие
Особенности
прорезиненная поверхность
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Подходит для 6-ти и 12-струнной акустической гитары, для классической и электрогитары, а также для банджо или мандолины. Очень легко крепится на гриф даже одной рукой. Пружинное поджатие. Прорезиненная поверхность. Надежное крепление. Высокое качество сборки. Материал: металл.
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Каподастр DEKKO FC-72 BL гитарный универсальный синий - стоимость товара 260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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