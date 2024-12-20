Описание товара Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011)

Процессор Intel Core i9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011) в Москве

Для кого и под какие задачи

Этот процессор создан для энтузиастов и профессионалов, которым нужен абсолютный максимум производительности. С его помощью вы соберете топовую игровую систему нового поколения, где он обеспечит высочайший FPS в любых проектах, особенно в разрешении 1440p и 4K. Он также идеально подходит для работы с ресурсоемкими задачами: видеомонтаж в 4K/8K, 3D-рендеринг, компиляция кода и сложные инженерные расчеты. Процессор использует сокет LGA 1700 и требует материнской платы на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z790, H770, B760, H610), при этом для полного раскрытия его потенциала разгона необходима плата на Z790 или Z690.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Intel Core i9-13900K лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая Performance-cores (P-cores) и Efficient-cores (E-cores). Конфигурация включает 8 мощных P-ядер с Hyper-Threading (16 потоков) и 16 энергоэффективных E-ядер (16 потоков), что в сумме дает 24 ядра и 32 потока. Базовая частота P-ядер составляет 3.0 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 они способны разгоняться до 5.8 ГГц, обеспечивая рекордную однопоточную производительность для игр. Общий объем интеллектуального кэша достигает 36 МБ (L2+L3), а техпроцесс 10nm (Intel 7) позволяет эффективно разместить эту сложную структуру на кристалле.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, работающую в двухканальном режиме с официальной частотой до 5600 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Для связи с графическим ускорителем и накопителями используется 20 линий PCI Express 5.0, что удваивает пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0 и открывает путь для сверхбыстрых SSD следующего поколения. Встроенная графика Intel UHD Graphics 770 подходит для вывод изображения, работы с медиаконтентом и легких задач, но для игр обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловыделение (Base Power) процессора заявлено на уровне 125 Вт, однако в режиме максимальной производительности (Max Turbo Power) оно может достигать 253 Вт. Это указывает на необходимость установки высокопроизводительной системы охлаждения - мощного башенного кулера или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, предоставляя полный контроль для оверклокинга. Для стабильного разгона критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM) и соответствующий блок питания от 850 Вт и выше.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро UHD Graphics 770 поддерживает аппаратное декодирование и кодирование популярных кодеков, включая современный AV1 для экономии трафика при стриминге. Технология Intel Quick Sync значительно ускоряет рендеринг и обработку видео в поддерживаемых приложениях. Среди ключевых функций также выделяется поддержка Resizable BAR (технология Intel под названием Above 4G Decoding), которая при работе с современными видеокартами повышает FPS в играх. Возможности чипсета материнской платы обеспечат продвинутый набор портов USB и высокоскоростные сетевые интерфейсы.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша система охлаждения способна справиться с пиковым тепловыделением этого CPU, особенно под нагрузкой всех ядер. При выборе материнской платы на чипсете Z690 может потребоваться обновление BIOS для совместимости с процессорами 13-го поколения. Для OEM-версии, которая поставляется без бокса и штатного кулера, отдельно необходимо приобрести качественную термопасту. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности работы и температурного режима.