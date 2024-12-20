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Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011)

7 Отзывы
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Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011) - фото 1
Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L3
36
  • Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011) - фото 1
  • Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 581292
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
3
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011)

Процессор Intel Core i9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011) в Москве

Для кого и под какие задачи

Этот процессор создан для энтузиастов и профессионалов, которым нужен абсолютный максимум производительности. С его помощью вы соберете топовую игровую систему нового поколения, где он обеспечит высочайший FPS в любых проектах, особенно в разрешении 1440p и 4K. Он также идеально подходит для работы с ресурсоемкими задачами: видеомонтаж в 4K/8K, 3D-рендеринг, компиляция кода и сложные инженерные расчеты. Процессор использует сокет LGA 1700 и требует материнской платы на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z790, H770, B760, H610), при этом для полного раскрытия его потенциала разгона необходима плата на Z790 или Z690.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Intel Core i9-13900K лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая Performance-cores (P-cores) и Efficient-cores (E-cores). Конфигурация включает 8 мощных P-ядер с Hyper-Threading (16 потоков) и 16 энергоэффективных E-ядер (16 потоков), что в сумме дает 24 ядра и 32 потока. Базовая частота P-ядер составляет 3.0 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 они способны разгоняться до 5.8 ГГц, обеспечивая рекордную однопоточную производительность для игр. Общий объем интеллектуального кэша достигает 36 МБ (L2+L3), а техпроцесс 10nm (Intel 7) позволяет эффективно разместить эту сложную структуру на кристалле.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, работающую в двухканальном режиме с официальной частотой до 5600 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Для связи с графическим ускорителем и накопителями используется 20 линий PCI Express 5.0, что удваивает пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0 и открывает путь для сверхбыстрых SSD следующего поколения. Встроенная графика Intel UHD Graphics 770 подходит для вывод изображения, работы с медиаконтентом и легких задач, но для игр обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловыделение (Base Power) процессора заявлено на уровне 125 Вт, однако в режиме максимальной производительности (Max Turbo Power) оно может достигать 253 Вт. Это указывает на необходимость установки высокопроизводительной системы охлаждения - мощного башенного кулера или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, предоставляя полный контроль для оверклокинга. Для стабильного разгона критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM) и соответствующий блок питания от 850 Вт и выше.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро UHD Graphics 770 поддерживает аппаратное декодирование и кодирование популярных кодеков, включая современный AV1 для экономии трафика при стриминге. Технология Intel Quick Sync значительно ускоряет рендеринг и обработку видео в поддерживаемых приложениях. Среди ключевых функций также выделяется поддержка Resizable BAR (технология Intel под названием Above 4G Decoding), которая при работе с современными видеокартами повышает FPS в играх. Возможности чипсета материнской платы обеспечат продвинутый набор портов USB и высокоскоростные сетевые интерфейсы.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша система охлаждения способна справиться с пиковым тепловыделением этого CPU, особенно под нагрузкой всех ядер. При выборе материнской платы на чипсете Z690 может потребоваться обновление BIOS для совместимости с процессорами 13-го поколения. Для OEM-версии, которая поставляется без бокса и штатного кулера, отдельно необходимо приобрести качественную термопасту. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности работы и температурного режима.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011)

Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Проц бомба , пока сижу на nzxt z63 с андервольтом и хватает в играх до 65-75. В рабочих задачах пришлось выставить максимальное тдп в 253 ввата Отдельное спасибо хочу сказать магазину за хорошую упаковку. Приехало все в коробке и завернуто в несколько слоев пупырки с наклейкой «осторожно хрупкое» Девушки в команде просто умнички. Отвечали на мои глупый вопросы и помогали во всем, что связано с доставкой. п.с дополняю. 20.12.2025 Паника вокруг 13-14 поколения слишком громкая. Материнская плата - Asus rog hero z790, стараюсь держать всегда последний Биос. Проц работает штатно, на водянке Nzxt z63. И за все время с покупки проблем нет.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Сазонов Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен как слон, производительность пиковая. Перед покупкой - хорошо подумайте об охлаждении. Обновлено 11.12: У Интел проблемы с 13 и 14-й серией процев, они деградируют на стоковых частотах. Несколько раз подумайте, прежде чем взять. О разгоне речи быть не может, приходится андервольтить и даже снижать базовые частоты. Фиксы, вроде, вышли, спустя полтора года, но в моем случае проц уже нехило деграднул.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Богдан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор. Купил для мини сборки. До этого использовал 12700k. Разница в производительности существенная - в полтора/два раза. Да, температуры "интересные", конечно. Но накатываем обновление БИОС, используем вместо обычной термопасты, термопасту в виде жидкого металла, делаем небольшой андервольтинг и немного уменьшаем порог потребляемой мощности. Да, немного теряем в производительности (5-10%), по сравнению с разлоченой версией, но зато получаем 70-80 градусов с IS-67-XT под нагрузкой!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Камень полностью соответствует описанию. DDR5 на борту присутствует! Запаковано было от души, хоть в футбол играй! Пришло раньше на день. Однозначно советую. 17000 попугаев в CPU-Z присутствуют)
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Только собрал, старт инициализации прошел. Вроде все норм
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2024
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо завернутый в пупырки, целый.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень шустрый. 17000 очков в Cpu Z



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Тактовая частота
3
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core i9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011) в Москве

Для кого и под какие задачи

Этот процессор создан для энтузиастов и профессионалов, которым нужен абсолютный максимум производительности. С его помощью вы соберете топовую игровую систему нового поколения, где он обеспечит высочайший FPS в любых проектах, особенно в разрешении 1440p и 4K. Он также идеально подходит для работы с ресурсоемкими задачами: видеомонтаж в 4K/8K, 3D-рендеринг, компиляция кода и сложные инженерные расчеты. Процессор использует сокет LGA 1700 и требует материнской платы на чипсетах Intel 600 или 700 серии (Z790, H770, B760, H610), при этом для полного раскрытия его потенциала разгона необходима плата на Z790 или Z690.

Архитектура, ядра и частоты

В основе Intel Core i9-13900K лежит гибридная архитектура Raptor Lake, сочетающая Performance-cores (P-cores) и Efficient-cores (E-cores). Конфигурация включает 8 мощных P-ядер с Hyper-Threading (16 потоков) и 16 энергоэффективных E-ядер (16 потоков), что в сумме дает 24 ядра и 32 потока. Базовая частота P-ядер составляет 3.0 ГГц, а в режиме Turbo Boost Max 3.0 они способны разгоняться до 5.8 ГГц, обеспечивая рекордную однопоточную производительность для игр. Общий объем интеллектуального кэша достигает 36 МБ (L2+L3), а техпроцесс 10nm (Intel 7) позволяет эффективно разместить эту сложную структуру на кристалле.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступную DDR4, работающую в двухканальном режиме с официальной частотой до 5600 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4, что дает гибкость при выборе комплектующих. Для связи с графическим ускорителем и накопителями используется 20 линий PCI Express 5.0, что удваивает пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0 и открывает путь для сверхбыстрых SSD следующего поколения. Встроенная графика Intel UHD Graphics 770 подходит для вывод изображения, работы с медиаконтентом и легких задач, но для игр обязательна дискретная видеокарта.

TDP, питание и разгон

Номинальный тепловыделение (Base Power) процессора заявлено на уровне 125 Вт, однако в режиме максимальной производительности (Max Turbo Power) оно может достигать 253 Вт. Это указывает на необходимость установки высокопроизводительной системы охлаждения - мощного башенного кулера или СЖО. Буква "K" в названии означает полностью разблокированный множитель, предоставляя полный контроль для оверклокинга. Для стабильного разгона критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM) и соответствующий блок питания от 850 Вт и выше.

Интегрированная графика и доп. функции

Интегрированное графическое ядро UHD Graphics 770 поддерживает аппаратное декодирование и кодирование популярных кодеков, включая современный AV1 для экономии трафика при стриминге. Технология Intel Quick Sync значительно ускоряет рендеринг и обработку видео в поддерживаемых приложениях. Среди ключевых функций также выделяется поддержка Resizable BAR (технология Intel под названием Above 4G Decoding), которая при работе с современными видеокартами повышает FPS в играх. Возможности чипсета материнской платы обеспечат продвинутый набор портов USB и высокоскоростные сетевые интерфейсы.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша система охлаждения способна справиться с пиковым тепловыделением этого CPU, особенно под нагрузкой всех ядер. При выборе материнской платы на чипсете Z690 может потребоваться обновление BIOS для совместимости с процессорами 13-го поколения. Для OEM-версии, которая поставляется без бокса и штатного кулера, отдельно необходимо приобрести качественную термопасту. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты (например, в AIDA64 или Cinebench) для проверки стабильности работы и температурного режима.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Проц бомба , пока сижу на nzxt z63 с андервольтом и хватает в играх до 65-75. В рабочих задачах пришлось выставить максимальное тдп в 253 ввата Отдельное спасибо хочу сказать магазину за хорошую упаковку. Приехало все в коробке и завернуто в несколько слоев пупырки с наклейкой «осторожно хрупкое» Девушки в команде просто умнички. Отвечали на мои глупый вопросы и помогали во всем, что связано с доставкой. п.с дополняю. 20.12.2025 Паника вокруг 13-14 поколения слишком громкая. Материнская плата - Asus rog hero z790, стараюсь держать всегда последний Биос. Проц работает штатно, на водянке Nzxt z63. И за все время с покупки проблем нет.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Сазонов Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен как слон, производительность пиковая. Перед покупкой - хорошо подумайте об охлаждении. Обновлено 11.12: У Интел проблемы с 13 и 14-й серией процев, они деградируют на стоковых частотах. Несколько раз подумайте, прежде чем взять. О разгоне речи быть не может, приходится андервольтить и даже снижать базовые частоты. Фиксы, вроде, вышли, спустя полтора года, но в моем случае проц уже нехило деграднул.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Богдан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор. Купил для мини сборки. До этого использовал 12700k. Разница в производительности существенная - в полтора/два раза. Да, температуры "интересные", конечно. Но накатываем обновление БИОС, используем вместо обычной термопасты, термопасту в виде жидкого металла, делаем небольшой андервольтинг и немного уменьшаем порог потребляемой мощности. Да, немного теряем в производительности (5-10%), по сравнению с разлоченой версией, но зато получаем 70-80 градусов с IS-67-XT под нагрузкой!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Камень полностью соответствует описанию. DDR5 на борту присутствует! Запаковано было от души, хоть в футбол играй! Пришло раньше на день. Однозначно советую. 17000 попугаев в CPU-Z присутствуют)
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Только собрал, старт инициализации прошел. Вроде все норм
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2024
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо завернутый в пупырки, целый.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень шустрый. 17000 очков в Cpu Z


Процессор Intel Core I9-13900K S1700 OEM (CM8071505094011) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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