Нaушники Sony WI-C100 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Нaушники Sony WI-C100 Black
WI-C100 — это беспроводные наушники-вкладыши нового уровня. Исключительное качество звука Sony обогащает впечатления от прослушивания, а 25 часов работы от аккумулятора и брызгозащищенный дизайн дают уверенность в любой ситуации. Наушники также совместимы с приложением Sony ; Headphones Connect, что позволяет настроить звук на свой вкус. Слушайте музыку до 25 часов без подзарядки. Разрядились наушникиx После 10-минутной быстрой зарядки вы сможете слушать любимую музыку еще целый час. Если исходный файл сжат, в нем теряются высокочастотные элементы, дающие композициям выразительность и насыщенность. Технология цифрового улучшения звука (DSEE) восстанавливает потерянные частоты, обеспечивая высокое качество звучания, близкое к исходной записи. Настройка звука позволяет хорошо сбалансировать как низкие, так и высокие частоты, обеспечивая естественное и чистое звучание. Таким образом, они подходят для любого музыкального жанра.
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