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Нaушники Sony WI-C100 Black купить с доставкой в Москве
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Нaушники Sony WI-C100 Black

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Нaушники Sony WI-C100 Black - фото 1
Нaушники Sony WI-C100 Black - фото 2
Нaушники Sony WI-C100 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Нaушники Sony WI-C100 Black - фото 1
  • Нaушники Sony WI-C100 Black - фото 2
  • Нaушники Sony WI-C100 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 581271
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
14х7х2
Вес, г.
300

Описание товара Нaушники Sony WI-C100 Black

WI-C100 — это беспроводные наушники-вкладыши нового уровня. Исключительное качество звука Sony обогащает впечатления от прослушивания, а 25 часов работы от аккумулятора и брызгозащищенный дизайн дают уверенность в любой ситуации. Наушники также совместимы с приложением Sony ; Headphones Connect, что позволяет настроить звук на свой вкус. Слушайте музыку до 25 часов без подзарядки. Разрядились наушникиx После 10-минутной быстрой зарядки вы сможете слушать любимую музыку еще целый час. Если исходный файл сжат, в нем теряются высокочастотные элементы, дающие композициям выразительность и насыщенность. Технология цифрового улучшения звука (DSEE) восстанавливает потерянные частоты, обеспечивая высокое качество звучания, близкое к исходной записи. Настройка звука позволяет хорошо сбалансировать как низкие, так и высокие частоты, обеспечивая естественное и чистое звучание. Таким образом, они подходят для любого музыкального жанра.

Отзывы о товаре Нaушники Sony WI-C100 Black




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Описание
WI-C100 — это беспроводные наушники-вкладыши нового уровня. Исключительное качество звука Sony обогащает впечатления от прослушивания, а 25 часов работы от аккумулятора и брызгозащищенный дизайн дают уверенность в любой ситуации. Наушники также совместимы с приложением Sony ; Headphones Connect, что позволяет настроить звук на свой вкус. Слушайте музыку до 25 часов без подзарядки. Разрядились наушникиx После 10-минутной быстрой зарядки вы сможете слушать любимую музыку еще целый час. Если исходный файл сжат, в нем теряются высокочастотные элементы, дающие композициям выразительность и насыщенность. Технология цифрового улучшения звука (DSEE) восстанавливает потерянные частоты, обеспечивая высокое качество звучания, близкое к исходной записи. Настройка звука позволяет хорошо сбалансировать как низкие, так и высокие частоты, обеспечивая естественное и чистое звучание. Таким образом, они подходят для любого музыкального жанра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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