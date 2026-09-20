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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black

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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 2
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Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 6
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 7
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 8
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 9
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 10
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 11
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 12
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 13
Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 8
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 9
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 10
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 11
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 12
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 13
  • Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 578207
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, г.
250

Описание товара Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black

Кнопочный телефон BQ — это надежное и простое в использовании мобильное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит базовую функциональность и долговечность. Этот телефон исполнен в минималистичном дизайне с современным синим оттенком, который выделяется своей элегантностью. Среди ключевых характеристик выделяется возможность использования двух SIM-карт, что делает его идеальным решением для управления личными и рабочими контактами. Благоприятная для глаз 2-дюймовая диагональ экрана позволяет с комфортом просматривать текстовые сообщения и управлять звонками. Аккумулятор Li-Ion с емкостью 1600 мА·ч обеспечивает долгую работу устройства без необходимости частой подзарядки, что особенно удобно для длительных поездок или редких случаев доступа к источникам питания. Встроенная функция Bluetooth позволяет использовать беспроводные гарнитуры или передавать данные между совместимыми устройствами, несмотря на отсутствие Wi-Fi. Телефон также поддерживает важную функцию безопасности — кнопку SOS, которая обеспечивает мгновенный вызов экстренных служб или выбранных контактов в случае необходимости. Благодаря легкому весу в 0,11 кг телефон удобен для длительного ношения, а форма моноблока обеспечивает его простоту и надежность в использовании. Хотя в телефоне отсутствуют GPS и сенсорный экран, он компенсирует это своей надежностью и доступностью, оставаясь верным спутником для тех, кому требуется прежде всего функциональность и минимализм в использовании.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2006 Comfort Blue/Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
220x176
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1600
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежное и простое в использовании мобильное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит базовую функциональность и долговечность. Этот телефон исполнен в минималистичном дизайне с современным синим оттенком, который выделяется своей элегантностью. Среди ключевых характеристик выделяется возможность использования двух SIM-карт, что делает его идеальным решением для управления личными и рабочими контактами. Благоприятная для глаз 2-дюймовая диагональ экрана позволяет с комфортом просматривать текстовые сообщения и управлять звонками. Аккумулятор Li-Ion с емкостью 1600 мА·ч обеспечивает долгую работу устройства без необходимости частой подзарядки, что особенно удобно для длительных поездок или редких случаев доступа к источникам питания. Встроенная функция Bluetooth позволяет использовать беспроводные гарнитуры или передавать данные между совместимыми устройствами, несмотря на отсутствие Wi-Fi. Телефон также поддерживает важную функцию безопасности — кнопку SOS, которая обеспечивает мгновенный вызов экстренных служб или выбранных контактов в случае необходимости. Благодаря легкому весу в 0,11 кг телефон удобен для длительного ношения, а форма моноблока обеспечивает его простоту и надежность в использовании. Хотя в телефоне отсутствуют GPS и сенсорный экран, он компенсирует это своей надежностью и доступностью, оставаясь верным спутником для тех, кому требуется прежде всего функциональность и минимализм в использовании.
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