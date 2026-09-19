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Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black

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Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 5
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 6
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 7
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 8
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 9
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 10
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 11
Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
4
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 8
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 9
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 10
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 11
  • Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365571
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
4
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х6
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black

Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и долговечность. Этот мобильный телефон обладает рядом характеристик, которые делают его отличным выбором для повседневного использования. Телефон выполнен в прочном ударопрочном корпусе, благодаря чему прекрасно выдерживает повседневные нагрузки и случайные удары. Его элегантный черный цвет придает устройству стильный и строгий вид. Оснащенный экраном с диагональю 2,8 дюйма, телефон удобен для базового использования, например, чтения сообщений или набора номера. Отсутствие сенсорного экрана делает управление устройством еще более простым и интуитивно понятным. Одной из ключевых особенностей этого аппарата является его мощный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Это обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки, что особенно важно в путешествиях или при использовании телефона в активных условиях. BQ также поддерживает Bluetooth, что позволяет подключать различные устройства для управления аудио, передачи данных или использования гарнитуры без проводов. Телефон рассчитан на использование mini-SIM-карты, обеспечивая вам надежную связь. Отсутствие функций GPS/Глонасс говорит о его ориентации на базовые функции, что однако делает его максимально компактным и долговечным. Несмотря на то, что в модели нет кнопки SOS, простота и надежность исполнения делают его идеальным спутником для всех, кто предпочитает минимализм и функциональность без лишних излишеств.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2817 Tank Quattro Power Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
4
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и долговечность. Этот мобильный телефон обладает рядом характеристик, которые делают его отличным выбором для повседневного использования. Телефон выполнен в прочном ударопрочном корпусе, благодаря чему прекрасно выдерживает повседневные нагрузки и случайные удары. Его элегантный черный цвет придает устройству стильный и строгий вид. Оснащенный экраном с диагональю 2,8 дюйма, телефон удобен для базового использования, например, чтения сообщений или набора номера. Отсутствие сенсорного экрана делает управление устройством еще более простым и интуитивно понятным. Одной из ключевых особенностей этого аппарата является его мощный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. Это обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки, что особенно важно в путешествиях или при использовании телефона в активных условиях. BQ также поддерживает Bluetooth, что позволяет подключать различные устройства для управления аудио, передачи данных или использования гарнитуры без проводов. Телефон рассчитан на использование mini-SIM-карты, обеспечивая вам надежную связь. Отсутствие функций GPS/Глонасс говорит о его ориентации на базовые функции, что однако делает его максимально компактным и долговечным. Несмотря на то, что в модели нет кнопки SOS, простота и надежность исполнения делают его идеальным спутником для всех, кто предпочитает минимализм и функциональность без лишних излишеств.
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Отзывы


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