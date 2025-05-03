Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder
Игрушка от бренда Bruder Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 несомненно понравится вашему ребенку. Детализированная модель подметально-уборочной машины. Корпус оснащен двумя вращающимися и регулируемыми чистящими щетками, которые также можно регулировать по высоте. Как и в настоящей машине, для очистки поверхностей под транспортным средством установлена длинная щетка, приводимая в движение во время движения транспортного средства. Задняя часть может похвастаться гибким шлангом, включающим всасывающую трубу для очистки большего количества грязи. Контейнер для отходов можно просто наклонить, и задняя дверца откроется, чтобы опорожнить устройство. Данная модель может быть дополнительно оснащена световым и звуковым модулем (артикул № 02-801 и/или 028-02, приобретается отдельно ). Двери машинки открываются, внутрь кабины можно поместить фигурку человека из коллекции bworld (приобретается отдельно). Игрушка выполнена из прочного ABS пластика и подходит для игры на улице и в помещении.
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Достоинства:
Комментарий:
Ребенок не отлипает от этой машины)) и неудивительно, она просто очень классная! Спасибо за возможность приобрести по приятной цене
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал..ребенку понравилась..коробка помята..
Достоинства:
Комментарий:
отличная машина для мальчика,пришла целая,упакована в плёнку
Достоинства:
Комментарий:
Отличный подарок! Ребенок в восторге. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка от Bruder!Пришла без повреждений. Качество отличное!
Достоинства:
Комментарий:
Превосходное качество от брудер
Достоинства:
Комментарий:
Дарили ребенку на Новый год. Машинка понравилась, сын с удовольствием играет
Достоинства:
Комментарий:
Отличная и качественная игрушка
Достоинства:
Комментарий:
У нас не первый уже Брудер, сын играет с удовольствием, двери открываются, кузов поднимается , а главное она большая!
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок был в полном восторге!машина крутая,по размеру немного меньше остальных имеющихся у нас машин bruder. Двери открываются,зеркала поворачиваются.
Достоинства:
Комментарий:
Сыну очень нравятся игрушки Bruder, это уже шестая машина
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественная, прочная и проработанная игрушка, единственная фирма которая выдерживает, сложные эксплатуационные условия игры, моего ребенка)))
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в целости, никаких проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше купить качественную вещь, по опыту такие игрушки на годы!
Достоинства:
Комментарий:
Открывается все, что только можно. Подвижные детали и механизмы. Создается полное впечатление работы уборочной техники. Bruder как всегда на высоте. Игрушек подобной детализации и качества больше никто не делает
Достоинства:
Комментарий:
Отличные машинки! Bruder покупаю давно и ни разу не разочаровалась в покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали со скидкой, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная машина с интерсным функционалом, взяли в черную пятницу, с хорошей скидкой, увлекаемся этими машинками, такой ещё не было, ребенок в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю этой фирмы машинки первый раз, и качество приятно удивило. Пока игрушку храним для подарка малышу на Н. Г., уверена, он будет в восторге. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машина. Много что крутится/вертится. Даже маленькие детальки - зеркала и те подвижные. Ребенок очень доволен. Качество исполнения - отличное!
Достоинства:
Комментарий:
Открываются двери, крутятся щетки
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Упаковано в пленку. Купила внуку в подарок на Новый год. У нас это уже не первая машина. Ребенку очень нравятся. С удовольствием играет. Открыла, проверила: все работает, двери открываются. О дельное спасибо за скидку.
Достоинства:
Комментарий:
реалистичная, крепкая (но пластик), едет гладко
Отзывы о товаре Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок не отлипает от этой машины)) и неудивительно, она просто очень классная! Спасибо за возможность приобрести по приятной цене
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал..ребенку понравилась..коробка помята..
Достоинства:
Комментарий:
отличная машина для мальчика,пришла целая,упакована в плёнку
Достоинства:
Комментарий:
Отличный подарок! Ребенок в восторге. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка от Bruder!Пришла без повреждений. Качество отличное!
Достоинства:
Комментарий:
Превосходное качество от брудер
Достоинства:
Комментарий:
Дарили ребенку на Новый год. Машинка понравилась, сын с удовольствием играет
Достоинства:
Комментарий:
Отличная и качественная игрушка
Достоинства:
Комментарий:
У нас не первый уже Брудер, сын играет с удовольствием, двери открываются, кузов поднимается , а главное она большая!
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок был в полном восторге!машина крутая,по размеру немного меньше остальных имеющихся у нас машин bruder. Двери открываются,зеркала поворачиваются.
Достоинства:
Комментарий:
Сыну очень нравятся игрушки Bruder, это уже шестая машина
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественная, прочная и проработанная игрушка, единственная фирма которая выдерживает, сложные эксплатуационные условия игры, моего ребенка)))
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в целости, никаких проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Лучше купить качественную вещь, по опыту такие игрушки на годы!
Достоинства:
Комментарий:
Открывается все, что только можно. Подвижные детали и механизмы. Создается полное впечатление работы уборочной техники. Bruder как всегда на высоте. Игрушек подобной детализации и качества больше никто не делает
Достоинства:
Комментарий:
Отличные машинки! Bruder покупаю давно и ни разу не разочаровалась в покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали со скидкой, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная машина с интерсным функционалом, взяли в черную пятницу, с хорошей скидкой, увлекаемся этими машинками, такой ещё не было, ребенок в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю этой фирмы машинки первый раз, и качество приятно удивило. Пока игрушку храним для подарка малышу на Н. Г., уверена, он будет в восторге. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машина. Много что крутится/вертится. Даже маленькие детальки - зеркала и те подвижные. Ребенок очень доволен. Качество исполнения - отличное!
Достоинства:
Комментарий:
Открываются двери, крутятся щетки
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Упаковано в пленку. Купила внуку в подарок на Новый год. У нас это уже не первая машина. Ребенку очень нравятся. С удовольствием играет. Открыла, проверила: все работает, двери открываются. О дельное спасибо за скидку.
Достоинства:
Комментарий:
реалистичная, крепкая (но пластик), едет гладко