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Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder купить с доставкой в Москве
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Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder

23 Отзывы
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Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 1
Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 2
Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 3
Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 4
Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 5
Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 6
Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 7
Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 8
Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 9
Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
  • Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 1
  • Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 2
  • Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 3
  • Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 4
  • Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 5
  • Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 6
  • Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 7
  • Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 8
  • Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 9
  • Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
6 450 руб.  9 299 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577911
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Характеристики

Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 4 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х22х17
Вес, кг.
2

Описание товара Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder

Игрушка от бренда Bruder Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 несомненно понравится вашему ребенку. Детализированная модель подметально-уборочной машины. Корпус оснащен двумя вращающимися и регулируемыми чистящими щетками, которые также можно регулировать по высоте. Как и в настоящей машине, для очистки поверхностей под транспортным средством установлена длинная щетка, приводимая в движение во время движения транспортного средства. Задняя часть может похвастаться гибким шлангом, включающим всасывающую трубу для очистки большего количества грязи. Контейнер для отходов можно просто наклонить, и задняя дверца откроется, чтобы опорожнить устройство. Данная модель может быть дополнительно оснащена световым и звуковым модулем (артикул № 02-801 и/или 028-02, приобретается отдельно ). Двери машинки открываются, внутрь кабины можно поместить фигурку человека из коллекции bworld (приобретается отдельно). Игрушка выполнена из прочного ABS пластика и подходит для игры на улице и в помещении.

Отзывы о товаре Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder

Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок не отлипает от этой машины)) и неудивительно, она просто очень классная! Спасибо за возможность приобрести по приятной цене
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал..ребенку понравилась..коробка помята..
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная машина для мальчика,пришла целая,упакована в плёнку
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный подарок! Ребенок в восторге. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Ринат С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка от Bruder!Пришла без повреждений. Качество отличное!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Леонид Е.

Достоинства:


Комментарий:
Превосходное качество от брудер
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Дарили ребенку на Новый год. Машинка понравилась, сын с удовольствием играет
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2024
Люция Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и качественная игрушка
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2024
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
У нас не первый уже Брудер, сын играет с удовольствием, двери открываются, кузов поднимается , а главное она большая!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок был в полном восторге!машина крутая,по размеру немного меньше остальных имеющихся у нас машин bruder. Двери открываются,зеркала поворачиваются.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2023
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сыну очень нравятся игрушки Bruder, это уже шестая машина
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Павел Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественная, прочная и проработанная игрушка, единственная фирма которая выдерживает, сложные эксплатуационные условия игры, моего ребенка)))
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2023
Ксения

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в целости, никаких проблем.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2023
Виталий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше купить качественную вещь, по опыту такие игрушки на годы!
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2023
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Открывается все, что только можно. Подвижные детали и механизмы. Создается полное впечатление работы уборочной техники. Bruder как всегда на высоте. Игрушек подобной детализации и качества больше никто не делает
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2023
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные машинки! Bruder покупаю давно и ни разу не разочаровалась в покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупали со скидкой, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2023
Марина О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная машина с интерсным функционалом, взяли в черную пятницу, с хорошей скидкой, увлекаемся этими машинками, такой ещё не было, ребенок в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Михайлова Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю этой фирмы машинки первый раз, и качество приятно удивило. Пока игрушку храним для подарка малышу на Н. Г., уверена, он будет в восторге. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машина. Много что крутится/вертится. Даже маленькие детальки - зеркала и те подвижные. Ребенок очень доволен. Качество исполнения - отличное!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2023
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Открываются двери, крутятся щетки
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2023
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Упаковано в пленку. Купила внуку в подарок на Новый год. У нас это уже не первая машина. Ребенку очень нравятся. С удовольствием играет. Открыла, проверила: все работает, двери открываются. О дельное спасибо за скидку.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Инна Р.

Достоинства:


Комментарий:
реалистичная, крепкая (но пластик), едет гладко



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 4 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Bruder Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 несомненно понравится вашему ребенку. Детализированная модель подметально-уборочной машины. Корпус оснащен двумя вращающимися и регулируемыми чистящими щетками, которые также можно регулировать по высоте. Как и в настоящей машине, для очистки поверхностей под транспортным средством установлена длинная щетка, приводимая в движение во время движения транспортного средства. Задняя часть может похвастаться гибким шлангом, включающим всасывающую трубу для очистки большего количества грязи. Контейнер для отходов можно просто наклонить, и задняя дверца откроется, чтобы опорожнить устройство. Данная модель может быть дополнительно оснащена световым и звуковым модулем (артикул № 02-801 и/или 028-02, приобретается отдельно ). Двери машинки открываются, внутрь кабины можно поместить фигурку человека из коллекции bworld (приобретается отдельно). Игрушка выполнена из прочного ABS пластика и подходит для игры на улице и в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок не отлипает от этой машины)) и неудивительно, она просто очень классная! Спасибо за возможность приобрести по приятной цене
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал..ребенку понравилась..коробка помята..
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
отличная машина для мальчика,пришла целая,упакована в плёнку
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный подарок! Ребенок в восторге. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Ринат С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка от Bruder!Пришла без повреждений. Качество отличное!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Леонид Е.

Достоинства:


Комментарий:
Превосходное качество от брудер
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Дарили ребенку на Новый год. Машинка понравилась, сын с удовольствием играет
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2024
Люция Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и качественная игрушка
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2024
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
У нас не первый уже Брудер, сын играет с удовольствием, двери открываются, кузов поднимается , а главное она большая!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок был в полном восторге!машина крутая,по размеру немного меньше остальных имеющихся у нас машин bruder. Двери открываются,зеркала поворачиваются.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2023
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сыну очень нравятся игрушки Bruder, это уже шестая машина
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2023
Павел Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественная, прочная и проработанная игрушка, единственная фирма которая выдерживает, сложные эксплатуационные условия игры, моего ребенка)))
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2023
Ксения

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в целости, никаких проблем.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2023
Виталий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше купить качественную вещь, по опыту такие игрушки на годы!
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2023
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Открывается все, что только можно. Подвижные детали и механизмы. Создается полное впечатление работы уборочной техники. Bruder как всегда на высоте. Игрушек подобной детализации и качества больше никто не делает
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2023
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные машинки! Bruder покупаю давно и ни разу не разочаровалась в покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупали со скидкой, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2023
Марина О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная машина с интерсным функционалом, взяли в черную пятницу, с хорошей скидкой, увлекаемся этими машинками, такой ещё не было, ребенок в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Михайлова Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю этой фирмы машинки первый раз, и качество приятно удивило. Пока игрушку храним для подарка малышу на Н. Г., уверена, он будет в восторге. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машина. Много что крутится/вертится. Даже маленькие детальки - зеркала и те подвижные. Ребенок очень доволен. Качество исполнения - отличное!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2023
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Открываются двери, крутятся щетки
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2023
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Упаковано в пленку. Купила внуку в подарок на Новый год. У нас это уже не первая машина. Ребенку очень нравятся. С удовольствием играет. Открыла, проверила: все работает, двери открываются. О дельное спасибо за скидку.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Инна Р.

Достоинства:


Комментарий:
реалистичная, крепкая (но пластик), едет гладко


Подметально уборочная машина MAN TGS 03-780 Bruder - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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