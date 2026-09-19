Спецтехника Самосвал (свет,звук) в коробке откидные кузов и кабина,открывающиеся двери Е220-003
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%1 670 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399362
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаклвка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х19
Вес, кг.
1.4
Описание товара Спецтехника Самосвал (свет,звук) в коробке откидные кузов и кабина,открывающиеся двери Е220-003
Кузов поднимается, Кабина откидывается, Двери кабины открываются, Модуль со звуковыми и световыми сигналами в комплекте
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаклвка
Страна производитель
Китай
Кузов поднимается, Кабина откидывается, Двери кабины открываются, Модуль со звуковыми и световыми сигналами в комплекте
Спецтехника Самосвал (свет,звук) в коробке откидные кузов и кабина,открывающиеся двери Е220-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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