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Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 купить с доставкой в Москве
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Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054

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Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 - фото 1
Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 - фото 2
Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 - фото 3
Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 - фото 4
Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик, металл
  • Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 - фото 1
  • Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 - фото 2
  • Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 - фото 3
  • Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 - фото 4
  • Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
8 800 руб.  17 918 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398953
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Характеристики

Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Комплектация
трактор, прицеп с манипулятором, 4 бревна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х24х22
Вес, кг.
2.3

Описание товара Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054

Этот трактор станет любимой игрушкой мальчишек, так как он позволит им изобразить загрузку и перевозку бревен, реалистичные копии которых тоже есть в комплекте. Ребенку останется лишь зацепить специальным подвижным манипулятором груз и можно перемещать его на прицеп с фиксаторами.

Отзывы о товаре Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054




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Характеристики
Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Комплектация
трактор, прицеп с манипулятором, 4 бревна
Страна производитель
Китай
Описание
Этот трактор станет любимой игрушкой мальчишек, так как он позволит им изобразить загрузку и перевозку бревен, реалистичные копии которых тоже есть в комплекте. Ребенку останется лишь зацепить специальным подвижным манипулятором груз и можно перемещать его на прицеп с фиксаторами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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