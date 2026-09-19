Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик, металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%8 800 руб. 17 918 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398953
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Комплектация
трактор, прицеп с манипулятором, 4 бревна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х24х22
Вес, кг.
2.3
Описание товара Трактор John Deere c прицепом с манипулятором и 4 бревнами BRUDER 03-054
Этот трактор станет любимой игрушкой мальчишек, так как он позволит им изобразить загрузку и перевозку бревен, реалистичные копии которых тоже есть в комплекте. Ребенку останется лишь зацепить специальным подвижным манипулятором груз и можно перемещать его на прицеп с фиксаторами.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Комплектация
трактор, прицеп с манипулятором, 4 бревна
Страна производитель
Китай
Этот трактор станет любимой игрушкой мальчишек, так как он позволит им изобразить загрузку и перевозку бревен, реалистичные копии которых тоже есть в комплекте. Ребенку останется лишь зацепить специальным подвижным манипулятором груз и можно перемещать его на прицеп с фиксаторами.
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