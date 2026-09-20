Автомобиль инерционный Полесье "Сити" кран свет, звук жёлтый арт.86532/8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%1 070 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527596
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х11
Вес, кг.
1
Описание товара Автомобиль инерционный Полесье "Сити" кран свет, звук жёлтый арт.86532/8
Игрушка от бренда Полесье Автомобиль инерционный Сити кран свет, звук жёлтый 86532/8 несомненно понравится вашему ребенку. Автомобиль-кран инерционный «Сити» от фабрики «Полесье» - это качественная реалистичная игрушка, конструкция которой полностью повторяет дизайн настоящей техники. Спецмашина имеет три пары колёс на металлических осях, кроме того, она оснащена поворотной платформой с подвижным краном, который позволит придумывать различные сценарии игры. На кабине авто имеется 4 кнопки управления звуковыми и световыми эффектами.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда Полесье Автомобиль инерционный Сити кран свет, звук жёлтый 86532/8 несомненно понравится вашему ребенку. Автомобиль-кран инерционный «Сити» от фабрики «Полесье» - это качественная реалистичная игрушка, конструкция которой полностью повторяет дизайн настоящей техники. Спецмашина имеет три пары колёс на металлических осях, кроме того, она оснащена поворотной платформой с подвижным краном, который позволит придумывать различные сценарии игры. На кабине авто имеется 4 кнопки управления звуковыми и световыми эффектами.
Автомобиль инерционный Полесье "Сити" кран свет, звук жёлтый арт.86532/8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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