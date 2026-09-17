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Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой купить с доставкой в Москве
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Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой

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Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 1
Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 2
Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 3
Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 4
Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 5
Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 6
Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 7
Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 8
Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 9
Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 10
Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 11
Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 1
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 2
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 3
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 4
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 5
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 6
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 7
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 8
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 9
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 10
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 11
  • Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 144395
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Характеристики

Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х15
Вес, кг.
1

Описание товара Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой

Игрушка от бренда Bruder 02-526 Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon несомненно понравится вашему ребенку. Модель 1:16. Кабина колёсного экскаватора поворачивается на 360°, две опоры обеспечивают устойчивое положение. Экскаватором легко копать держась за специальную ручку.

Отзывы о товаре Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Bruder 02-526 Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon несомненно понравится вашему ребенку. Модель 1:16. Кабина колёсного экскаватора поворачивается на 360°, две опоры обеспечивают устойчивое положение. Экскаватором легко копать держась за специальную ручку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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