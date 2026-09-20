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Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder купить с доставкой в Москве
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Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder

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Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 1
Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 2
Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 3
Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 4
Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 5
Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 6
Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
  • Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 1
  • Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 2
  • Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 3
  • Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 4
  • Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 5
  • Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 6
  • Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
4 970 руб.  9 299 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577908
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Характеристики

Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 4 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х42х20
Вес, кг.
1.5

Описание товара Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder

Игрушка от бренда Bruder Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 несомненно понравится вашему ребенку. Автомобили и специальная техника немецкого производителя вызывают восхищение детей, игрушки долговечные и надежные. Ребенок может придумать много ролевых сюжетов с самосвалом от Bruder, с этой игрушкой можно играть в комнате и на улице. Во время игры ребенок учится узнавать машины, и определять, для каких целей они используются, у малыша развивается внимание, любознательность и воображение. У игрушечной копии погрузчика JCB от Bruder всё как у настоящего Открывающиеся двери В кабину можно посадить человечка Bruder (приобретается отдельно) Полностью подвижная стрела (поднимается и меняет положение при помощи рук) Игрушки изготовлены из ударопрочного ABS пластика и подходят для игры дома и на улице. Уход: протирать влажной тканью по мере загрязнения.

Отзывы о товаре Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 4 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Bruder Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 несомненно понравится вашему ребенку. Автомобили и специальная техника немецкого производителя вызывают восхищение детей, игрушки долговечные и надежные. Ребенок может придумать много ролевых сюжетов с самосвалом от Bruder, с этой игрушкой можно играть в комнате и на улице. Во время игры ребенок учится узнавать машины, и определять, для каких целей они используются, у малыша развивается внимание, любознательность и воображение. У игрушечной копии погрузчика JCB от Bruder всё как у настоящего Открывающиеся двери В кабину можно посадить человечка Bruder (приобретается отдельно) Полностью подвижная стрела (поднимается и меняет положение при помощи рук) Игрушки изготовлены из ударопрочного ABS пластика и подходят для игры дома и на улице. Уход: протирать влажной тканью по мере загрязнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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