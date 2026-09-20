Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
4 970 руб.
9 299
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577908
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Описание товара Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder
Игрушка от бренда Bruder Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 несомненно понравится вашему ребенку. Автомобили и специальная техника немецкого производителя вызывают восхищение детей, игрушки долговечные и надежные. Ребенок может придумать много ролевых сюжетов с самосвалом от Bruder, с этой игрушкой можно играть в комнате и на улице. Во время игры ребенок учится узнавать машины, и определять, для каких целей они используются, у малыша развивается внимание, любознательность и воображение. У игрушечной копии погрузчика JCB от Bruder всё как у настоящего Открывающиеся двери В кабину можно посадить человечка Bruder (приобретается отдельно) Полностью подвижная стрела (поднимается и меняет положение при помощи рук) Игрушки изготовлены из ударопрочного ABS пластика и подходят для игры дома и на улице. Уход: протирать влажной тканью по мере загрязнения.
Игрушка от бренда Bruder Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 несомненно понравится вашему ребенку. Автомобили и специальная техника немецкого производителя вызывают восхищение детей, игрушки долговечные и надежные. Ребенок может придумать много ролевых сюжетов с самосвалом от Bruder, с этой игрушкой можно играть в комнате и на улице. Во время игры ребенок учится узнавать машины, и определять, для каких целей они используются, у малыша развивается внимание, любознательность и воображение. У игрушечной копии погрузчика JCB от Bruder всё как у настоящего Открывающиеся двери В кабину можно посадить человечка Bruder (приобретается отдельно) Полностью подвижная стрела (поднимается и меняет положение при помощи рук) Игрушки изготовлены из ударопрочного ABS пластика и подходят для игры дома и на улице. Уход: протирать влажной тканью по мере загрязнения.
Погрузчик Linde HT160 с 3 паллетами 02-513 Bruder - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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