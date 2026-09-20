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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
720 руб.
1 513
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527600
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Описание товара Трактор Полесье "Belarus" с плугом арт.91338
Игрушка от бренда Полесье Трактор Belarus с плугом 91338 несомненно понравится вашему ребенку. Трактор Belarus – игрушка, изготовленная по лицензии ОАО «Минский тракторный завод». Выпуск трактора приурочен к 75-летнему юбилею завода.Игрушка максимально детализирована и выполнена в узнаваемом цвете сельскохозяйственной техники. Капот трактора может быть зафиксирован в открытом положении для «починки» во время игры. Трактор оснащен инерционным механизмом, который повышает проходимость на разных поверхностях. Наличие прицепа с плугом, «рабочие» стороны которого можно менять, позволит разнообразить сценарии детских игр. Взаимодействовать с игрушкой увлекательно как дома, так и на свежем воздухе. Продается маленький аналог большой спецтехники в красочной коробке.
Игрушка от бренда Полесье Трактор Belarus с плугом 91338 несомненно понравится вашему ребенку. Трактор Belarus – игрушка, изготовленная по лицензии ОАО «Минский тракторный завод». Выпуск трактора приурочен к 75-летнему юбилею завода.Игрушка максимально детализирована и выполнена в узнаваемом цвете сельскохозяйственной техники. Капот трактора может быть зафиксирован в открытом положении для «починки» во время игры. Трактор оснащен инерционным механизмом, который повышает проходимость на разных поверхностях. Наличие прицепа с плугом, «рабочие» стороны которого можно менять, позволит разнообразить сценарии детских игр. Взаимодействовать с игрушкой увлекательно как дома, так и на свежем воздухе. Продается маленький аналог большой спецтехники в красочной коробке.
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