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Машина "Полицейская техника" 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU купить с доставкой в Москве
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Машина "Полицейская техника" 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU

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Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 1
Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 2
Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 3
Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 4
Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 5
Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 1
  • Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 2
  • Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 3
  • Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 4
  • Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 5
  • Машина &quot;Полицейская техника&quot; 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
5 860 руб.  9 299 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399251
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Характеристики

Бренд
ТехноПарк
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3-х лет
Материал
металл, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка в закрытой упаковке-гранате
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х25
Вес, г.
300

Описание товара Машина "Полицейская техника" 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU

Ребёнка увлечёт игра с коллекционной яркой металлической машиной, выполненной с учётом всех особенностей прототипа. Игра с полицейской машинкой ТМ «Технопарк» тренирует координацию движений, внимание, ловкость, знакомит ребёнка с видами спецтехники. Внимание! Игрушка-сюрприз. Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Машина "Полицейская техника" 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU




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Характеристики
Бренд
ТехноПарк
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3-х лет
Материал
металл, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка в закрытой упаковке-гранате
Страна производитель
Китай
Описание
Ребёнка увлечёт игра с коллекционной яркой металлической машиной, выполненной с учётом всех особенностей прототипа. Игра с полицейской машинкой ТМ «Технопарк» тренирует координацию движений, внимание, ловкость, знакомит ребёнка с видами спецтехники. Внимание! Игрушка-сюрприз. Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина "Полицейская техника" 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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