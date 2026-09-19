Машина "Полицейская техника" 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%5 860 руб. 9 299 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399251
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3-х лет
Материал
металл, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка в закрытой упаковке-гранате
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х25
Вес, г.
300
Описание товара Машина "Полицейская техника" 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU
Ребёнка увлечёт игра с коллекционной яркой металлической машиной, выполненной с учётом всех особенностей прототипа. Игра с полицейской машинкой ТМ «Технопарк» тренирует координацию движений, внимание, ловкость, знакомит ребёнка с видами спецтехники. Внимание! Игрушка-сюрприз. Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3-х лет
Материал
металл, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка в закрытой упаковке-гранате
Страна производитель
Китай
Ребёнка увлечёт игра с коллекционной яркой металлической машиной, выполненной с учётом всех особенностей прототипа. Игра с полицейской машинкой ТМ «Технопарк» тренирует координацию движений, внимание, ловкость, знакомит ребёнка с видами спецтехники. Внимание! Игрушка-сюрприз. Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Машина "Полицейская техника" 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина "Полицейская техника" 7.5 см металлическая в ассортим в яйце, Технопарк SB-15-61-BU