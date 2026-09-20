Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная
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Характеристики
Описание товара Снежана модница 2 Весна кукла 83 см пластмассовая озвученная
Игрушка бренда Весна Снежана модница 2 В4139/О понравится любой девочке. Современный образ девчонки заинтересует любого малыша и разнообразить сюжетную игру. Рост куклы 83 см. Озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Кукла оснащена механизмом движения, её можно водить за руку. Инструкция прилагается к кукле. Во избежание поломки механизма движения куклы её не рекомендуется усаживать. В спинку куклы вставлено звуковое устройство, список звуковых фраз может варьироваться. В комплект одежды входит: платье с пышной сетчатой юбкой куртка из парчи на кнопках, трусики. Комплект дополняют туфли. Игровые и дидактические возможности куклы: Кукла озвучена, говорит несколько фраз (до 8 фраз), активирующих к игровой деятельности. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Кукла Снежана Модница 2 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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