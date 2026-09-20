Валик "ВЕЛЮР" с ручкой, 75мм, ворс 5мм, D 36мм, D ручки - 6мм Россия 80131 Сибртех
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%100 руб. 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577398
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Размеры в упаковке, см
25х9х4
Вес, кг.
1
Описание товара Валик "ВЕЛЮР" с ручкой, 75мм, ворс 5мм, D 36мм, D ручки - 6мм Россия 80131 Сибртех
Валик "ВЕЛЮР" с ручкой, 75мм, ворс 5мм, D 36мм, D ручки - 6мм Россия 80131 Сибртех
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Бренд
СИБРТЕХ
Валик "ВЕЛЮР" с ручкой, 75мм, ворс 5мм, D 36мм, D ручки - 6мм Россия 80131 Сибртех
Валик "ВЕЛЮР" с ручкой, 75мм, ворс 5мм, D 36мм, D ручки - 6мм Россия 80131 Сибртех - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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