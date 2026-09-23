Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix
Синтетический валик для внутренних работ Matrix 80881 с бюгелем 6 мм, ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 250 мм и диаметром 36 мм, предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, стен и потолков. Полиакриловая шубка устойчива к воздействию растворителей, поэтому валик подходит для работы с лакокрасочными материалами любого типа. Благодаря ворсинкам длиной 12 мм валик эффективно окрашивает поверхности со средне-гладкой фактурой.
Преимущества
- Долговечность — шубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает стойкостью к разрывным нагрузкам и изнашиванию, а оцинкованный бюгель устойчив к коррозии.
- Быстросъемная система крепления — ролик легко демонтируется для очистки и замены.
- Максимальная отдача ЛКМ на окрашиваемую поверхность — ролик свободно вращается на металлическом бюгеле.
- Возможность интенсивного использования — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, поэтому не деформируется и не отслаивается.
- Высокое качество работ — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов.
- Ширина 250 мм — валик подходит для окрашивания больших поверхностей.
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Синтетический валик для внутренних работ Matrix 80881 с бюгелем 6 мм, ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 250 мм и диаметром 36 мм, предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, стен и потолков. Полиакриловая шубка устойчива к воздействию растворителей, поэтому валик подходит для работы с лакокрасочными материалами любого типа. Благодаря ворсинкам длиной 12 мм валик эффективно окрашивает поверхности со средне-гладкой фактурой.
Преимущества
- Долговечность — шубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает стойкостью к разрывным нагрузкам и изнашиванию, а оцинкованный бюгель устойчив к коррозии.
- Быстросъемная система крепления — ролик легко демонтируется для очистки и замены.
- Максимальная отдача ЛКМ на окрашиваемую поверхность — ролик свободно вращается на металлическом бюгеле.
- Возможность интенсивного использования — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, поэтому не деформируется и не отслаивается.
- Высокое качество работ — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов.
- Ширина 250 мм — валик подходит для окрашивания больших поверхностей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса, 250мм, ворс 12мм, D 36мм, D ручки 6мм 80881 Matrix