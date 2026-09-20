Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 576223
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1
Память USB Flash Samsung FIT MUF-256AB/APC отличается большим объемом хранилища и очень скромными собственными размерами. Весь корпус накопителя сопоставим по габаритам с портом USB. Он защищен от проникновения рентгеновских лучей и влаги, неблагоприятного воздействия магнитных полей и механических повреждений. Это гарантирует сохранность информации, записанной на этот носитель и длительный срок его службы. Порт USB Flash Samsung FIT MUF-256AB/APC соответствует версии 3.1 и обеспечивает высокую скорость передачи данных (чтение – 300 МБ/с), что позволяет быстро записывать на нее и воспроизводить фильмы в разрешении 4К, фото профессионального качества и другие объемные файлы и архивы.
Память USB Flash Samsung FIT MUF-256AB/APC отличается большим объемом хранилища и очень скромными собственными размерами. Весь корпус накопителя сопоставим по габаритам с портом USB. Он защищен от проникновения рентгеновских лучей и влаги, неблагоприятного воздействия магнитных полей и механических повреждений. Это гарантирует сохранность информации, записанной на этот носитель и длительный срок его службы. Порт USB Flash Samsung FIT MUF-256AB/APC соответствует версии 3.1 и обеспечивает высокую скорость передачи данных (чтение – 300 МБ/с), что позволяет быстро записывать на нее и воспроизводить фильмы в разрешении 4К, фото профессионального качества и другие объемные файлы и архивы.
Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Samsung MUF-256AB/APC 256Gb (MUF-256AB/APC), USB3.1