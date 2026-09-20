Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B
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Характеристики
Тип товара
Термосумка
Объем
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%3 560 руб. 5 054 руб.
В наличии
Код товара: 574107
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Загружаем...
3 560 руб. -30%
5 054 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосумка
Основной цвет
синий
Объем
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х2
Вес, г.
350
Описание товара Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B
Cумка-холодильник биосталь дискавери в цвете Морской синий создана специально для того, чтобы вы могли максимально комфортно хранить продукты и напитки в дороге, на природе и дома. Сумка имеет PEVA внутренний слой, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки инновационный материал армированный PVC, обладающий влагоотталкивающим свойством и прочностью.
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Cумка-холодильник биосталь дискавери в цвете Морской синий создана специально для того, чтобы вы могли максимально комфортно хранить продукты и напитки в дороге, на природе и дома. Сумка имеет PEVA внутренний слой, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки инновационный материал армированный PVC, обладающий влагоотталкивающим свойством и прочностью.
Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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