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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем купить с доставкой в Москве
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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем

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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 1
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 2
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 3
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 4
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 5
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 6
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термобокс
Объем
8
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
76
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 1
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 2
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 3
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 4
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 5
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 6
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727216
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
серый
Комплектация
контейнер
Объем
8
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
76
Габариты (ШxВxГ)
315х195х285 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х29х20
Вес, кг.
1.1

Описание товара Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем

Термоконтейнер БИОСТАЛЬ с наплечным ремнем, 8л, арт.CB-8G-Р

Отзывы о товаре Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
серый
Комплектация
контейнер
Объем
8
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
76
Габариты (ШxВxГ)
315х195х285 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Термоконтейнер БИОСТАЛЬ с наплечным ремнем, 8л, арт.CB-8G-Р
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (8 л.) с наплечным ремнем - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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