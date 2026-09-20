Ремешок Xiaomi Watch S1 Active Braided Nylon Strap Maize Yellow
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
Xiaomi Watch S1 Active
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 573872
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
Xiaomi Watch S1 Active
Цвет
желтый
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х6х2
Вес, г.
20
Описание товара Ремешок Xiaomi Watch S1 Active Braided Nylon Strap Maize Yellow
Ремешок Xiaomi Watch S1 Active Braided Nylon Strap выполнен из двухслойного нейлона высокой плотности. Материал прочный и приятный на ощупь, отлично пропускает воздух и отводит влагу. Аксессуар комфортно носить как при интенсивных тренировках, так и во время отдыха и сна. Он не травмирует кожу и позволяет ей дышать, несмотря на плотное прилегание. Размер ремешка регулируется и фиксируется при помощи пряжки из нержавеющей стали.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
Xiaomi Watch S1 Active
Цвет
желтый
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Ремешок Xiaomi Watch S1 Active Braided Nylon Strap выполнен из двухслойного нейлона высокой плотности. Материал прочный и приятный на ощупь, отлично пропускает воздух и отводит влагу. Аксессуар комфортно носить как при интенсивных тренировках, так и во время отдыха и сна. Он не травмирует кожу и позволяет ей дышать, несмотря на плотное прилегание. Размер ремешка регулируется и фиксируется при помощи пряжки из нержавеющей стали.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
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