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Зарядное устройство Red Line для Samsung Galaxy Watch 3/Active 1/Active 2 Grey УТ000023800 купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Red Line для Samsung Galaxy Watch 3/Active 1/Active 2 Grey УТ000023800

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Зарядное устройство Red Line для Samsung Galaxy Watch 3/Active 1/Active 2 Grey УТ000023800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Active 1, Samsung Galaxy Active 2
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 488668
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Active 1, Samsung Galaxy Active 2
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
139

Описание товара Зарядное устройство Red Line для Samsung Galaxy Watch 3/Active 1/Active 2 Grey УТ000023800

Используется для заряда аккумулятора вашего носимого устройства. Обеспечивает комфорт использования и надежность эксплуатации.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Red Line для Samsung Galaxy Watch 3/Active 1/Active 2 Grey УТ000023800




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Active 1, Samsung Galaxy Active 2
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Используется для заряда аккумулятора вашего носимого устройства. Обеспечивает комфорт использования и надежность эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Red Line для Samsung Galaxy Watch 3/Active 1/Active 2 Grey УТ000023800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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