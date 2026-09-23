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Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow купить с доставкой в Москве
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Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow

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Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow - фото 1
Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow - фото 2
Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow - фото 3
Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
универсальный 20 мм
Цвет
желтый
  • Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow - фото 1
  • Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow - фото 2
  • Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow - фото 3
  • Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
980 руб.  1 680 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634483
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow
980 руб. -42%
1 680 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lyambda
Тип товара
Ремешок для часов
Ширина, см
2
Материал
нейлон
Совместимость
универсальный 20 мм
Цвет
желтый
Особенности
магнитная застежка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов Lyambda предлагают идеальное сочетание стиля и комфорта. Ремешок для часов от Lyambda выполнен из высококачественного нейлона, обеспечивая долговечность и устойчивость к износу. Яркий желтый цвет придаёт аксессуару свежий и динамичный вид, идеально подходящий для тех, кто любит выделяться и следовать современным тенденциям. Этот ремешок универсален и подходит для всех моделей часов с шириной крепления 20 мм, что делает его отличным выбором для широкого спектра устройств. Вы можете легко адаптировать ваш умный гаджет к любой ситуации, будь то деловая встреча или тренировка в спортивном зале. Удобный и дышащий материал обеспечивает комфортное ношение на протяжении всего дня. Оцените качество и стиль с аксессуарами от Lyambda!

Отзывы о товаре Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lyambda
Тип товара
Ремешок для часов
Ширина, см
2
Материал
нейлон
Совместимость
универсальный 20 мм
Цвет
желтый
Особенности
магнитная застежка
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов Lyambda предлагают идеальное сочетание стиля и комфорта. Ремешок для часов от Lyambda выполнен из высококачественного нейлона, обеспечивая долговечность и устойчивость к износу. Яркий желтый цвет придаёт аксессуару свежий и динамичный вид, идеально подходящий для тех, кто любит выделяться и следовать современным тенденциям. Этот ремешок универсален и подходит для всех моделей часов с шириной крепления 20 мм, что делает его отличным выбором для широкого спектра устройств. Вы можете легко адаптировать ваш умный гаджет к любой ситуации, будь то деловая встреча или тренировка в спортивном зале. Удобный и дышащий материал обеспечивает комфортное ношение на протяжении всего дня. Оцените качество и стиль с аксессуарами от Lyambda!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow – стоимость товара 980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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