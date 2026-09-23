Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow
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Характеристики
Описание товара Универсальный кожаный ремешок LYAMBDA POLLUX для часов 20 mm DSP-15-20-YL Yellow
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов Lyambda предлагают идеальное сочетание стиля и комфорта. Ремешок для часов от Lyambda выполнен из высококачественного нейлона, обеспечивая долговечность и устойчивость к износу. Яркий желтый цвет придаёт аксессуару свежий и динамичный вид, идеально подходящий для тех, кто любит выделяться и следовать современным тенденциям. Этот ремешок универсален и подходит для всех моделей часов с шириной крепления 20 мм, что делает его отличным выбором для широкого спектра устройств. Вы можете легко адаптировать ваш умный гаджет к любой ситуации, будь то деловая встреча или тренировка в спортивном зале. Удобный и дышащий материал обеспечивает комфортное ношение на протяжении всего дня. Оцените качество и стиль с аксессуарами от Lyambda!
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