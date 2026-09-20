Мясорубка Supra MGS-1806T 1800Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1300
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571692
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1300
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.5
Мытье в посудомоечной машине
да
Длина сетевого шнура
1
Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, 3 насадки-терки, перфорированный диск 2 шт., аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х20
Вес, кг.
3.11
Описание товара Мясорубка Supra MGS-1806T 1800Вт черный
Мясорубка Supra MGS-1806T 1800Вт черный Мясорубка Supra MGS-1806T снабжена мощным мотором на 1800 Вт, прочным металлическим шнеком и ножами из высококачественной нержавеющей стали. Модель предназначена для прокручивания мяса, резки салатов, шинковки и терки овощей а также для производства домашних колбасок собственного приготовления. В комплекте несколько соответствующих насадок: крупная терка, мелкая терка, насадка для нарезки и для колбасок.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1300
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.5
Мытье в посудомоечной машине
да
Длина сетевого шнура
1
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Насадки
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, 3 насадки-терки, перфорированный диск 2 шт., аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Мясорубка Supra MGS-1806T 1800Вт черный Мясорубка Supra MGS-1806T снабжена мощным мотором на 1800 Вт, прочным металлическим шнеком и ножами из высококачественной нержавеющей стали. Модель предназначена для прокручивания мяса, резки салатов, шинковки и терки овощей а также для производства домашних колбасок собственного приготовления. В комплекте несколько соответствующих насадок: крупная терка, мелкая терка, насадка для нарезки и для колбасок.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Supra MGS-1806T 1800Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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