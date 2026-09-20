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Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый

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Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый - фото 1
Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый - фото 2
Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый - фото 3
Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый - фото 4
Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571504
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Характеристики

Бренд
Galanz
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
48.3x28.1x35.9см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый

Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS имеет мощность 900 Вт, объем 23 литров. В микроволновку включено 9 уровней мощности. В комплекте есть решетка для гриля. Отличается элегантным внешним видом, простотой и практичностью в обращении. Обладает традиционным функционалом, подходит для разогревания пищи.



Теги товара: 23 л, 900 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS 23л. 900Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
Galanz
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
48.3x28.1x35.9см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Galanz MOG-2375DS имеет мощность 900 Вт, объем 23 литров. В микроволновку включено 9 уровней мощности. В комплекте есть решетка для гриля. Отличается элегантным внешним видом, простотой и практичностью в обращении. Обладает традиционным функционалом, подходит для разогревания пищи.


Теги товара: 23 л, 900 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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