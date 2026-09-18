Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Sharp R6000RK купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Sharp R6000RK

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 1
Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 2
Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 3
Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 4
Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 5
Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 6
Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 1
  • Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 2
  • Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 3
  • Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 4
  • Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 5
  • Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 6
  • Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197138
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sharp
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
биокерамическая эмаль
Прочее
отдельностоящая
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
подсветка камеры
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
гриль + микроволны
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
440х338х259 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х28
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь Sharp R6000RK

Выполнена в универсальной цветовой гамме и отлично впишется в интерьер любой кухни. Она проста и понятна в использовании. Пять режимов позволяют выбрать наиболее подходящий для приготовления уровень мощности.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Sharp R6000RK




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sharp
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
биокерамическая эмаль
Прочее
отдельностоящая
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
подсветка камеры
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Развернуть
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
гриль + микроволны
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
440х338х259 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнена в универсальной цветовой гамме и отлично впишется в интерьер любой кухни. Она проста и понятна в использовании. Пять режимов позволяют выбрать наиболее подходящий для приготовления уровень мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Sharp R6000RK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...