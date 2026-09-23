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Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый

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Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 1
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 2
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 3
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 4
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 5
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 6
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 7
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 8
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 9
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 10
Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 5
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 6
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 7
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 8
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 9
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 10
  • Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733194
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Характеристики

Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44x25.9x35.6см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
49х38х28
Вес, кг.
28

Описание товара Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый

Отдельностоящая микроволновая печь Haier HMB-MM207SA — компактное и полезное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить на шкаф, на свободную столешницу, но не рекомендуется ставить на другие приборы, например, холодильник. Цвет этой модели: серебристый. Количество стекол в двери: 2 шт. Благодаря этому микроволновое излучение не выходит наружу, а также не перегреваются внешние панели. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Стандартное механическое управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: поворотные. Количество режимов в данной модели Хайер: 2 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны, Автоматический режим разморозки. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Haier HMB-MM207SA 20л. 700Вт серебристый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44x25.9x35.6см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Отдельностоящая микроволновая печь Haier HMB-MM207SA — компактное и полезное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить на шкаф, на свободную столешницу, но не рекомендуется ставить на другие приборы, например, холодильник. Цвет этой модели: серебристый. Количество стекол в двери: 2 шт. Благодаря этому микроволновое излучение не выходит наружу, а также не перегреваются внешние панели. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Стандартное механическое управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: поворотные. Количество режимов в данной модели Хайер: 2 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны, Автоматический режим разморозки. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Чтобы выбранные настройки никто случайно не сбил, заблокируйте панель управления. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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