Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM5820 20л. 700Вт черная
StarWind SWM5820 – это мощная микроволновая печь с интуитивным управлением. Внутренний объём прибора составляет 20 л. Мощность девайса достигает 700 Вт, а диаметр поворотного стола – 255 м. Этого достаточно для разогрева даже большого блюда, рассчитанного на несколько человек. Оно будет автоматически вращаться и постепенно равномерно прогреваться с каждой из сторон. StarWind SWM5820 имеет варьируемые температурные режимы. Всего их предусмотрено пять. Устройство может работать с разной интенсивностью и, в том числе, отлично подходит для разморозки самых разных продуктов. Под неё на верхнем поворотном регуляторе выделен отдельный пункт. Нижнее колесо отвечает за выставление таймера работы. Рядом с некоторыми значениями зелёным шрифтом указано рекомендованное время для разморозки еды различной массы. Это все органы управления, предусмотренные у StarWind SWM5820. Благодаря минималистичному дизайну запуск прибора делается интуитивным движением, но в комплекте с микроволновкой поставляется подробная инструкция на русском языке. Ниже двух поворотных переключателей располагается кнопка. Она отвечает за открытие дверцы девайса. Во время разогрева в StarWind SWM5820 включается яркая подсветка, позволяющая следить за пищей. Внутренняя часть устройства отделана эмалью легкой очистки. Она значительно упрощает уход за StarWind SWM5820.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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